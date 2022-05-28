Фельштинский: Сил захватить Украину у Путина нет, но сил начать войну в Молдове достаточно

"Я думаю, что Путин начнет боевые действия против Молдовы еще до того, как он закончит – с его точки зрения – "военную операцию" в Украине, потому что он там никогда не закончит у вас. Он не может захватить Украину, у него нет на это сил", – сказал он.
По словам историка, у главы Кремля "есть ограниченные силы для того, чтобы разрушать квадрат за квадратом, город за городом, территорию за территорией".
"Это как бы он будет делать с упорством и жестокостью, но сил победить Украину у него нет, но силы начать войну в Молдове у него достаточно, там уже, собственно, его войска в Приднестровье стоят и там русское население, давно паспорта выдаются, чтобы спровоцировать потом военный конфликт. А после этого Путин предъявит ультиматум о выходе восточноевропейских государств, вошедших в НАТО после 1991 года, из НАТО", – считает Фельштинский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Историк уверен, что в случае вторжения России в Молдову в войну против России может вмешаться НАТО.
Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля, его целью он назвал некие "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины.
В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов с северных областей страны. Сейчас бои идут на юге Украины, на Донбассе и в Харьковской области.
22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.
Британская The Times, ссылаясь на данные украинских военных, сообщала 1 мая, что Кремль принял решение атаковать Молдову. Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.
10 мая глава разведки США Аврил Хейнс заявила, что Путин может ввести военное положение в России и начать войну в Приднестровье.
11 мая спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сказал, что провокации, которые Россия проводила в Приднестровье, не дали ожидаемых результатов, поэтому второго фронта там не будет.
25 мая в Приднестровье "власти" снизили уровень террористической опасности.