Фельштинский: Сил захватить Украину у Путина нет, но сил начать войну в Молдове достаточно

По словам историка, у Путина есть ограниченные силы для разрушения Фото: ЕРА

"Я думаю, что Путин начнет боевые действия против Молдовы еще до того, как он закончит – с его точки зрения – "военную операцию" в Украине, потому что он там никогда не закончит у вас. Он не может захватить Украину, у него нет на это сил", – сказал он.

По словам историка, у главы Кремля "есть ограниченные силы для того, чтобы разрушать квадрат за квадратом, город за городом, территорию за территорией".

"Это как бы он будет делать с упорством и жестокостью, но сил победить Украину у него нет, но силы начать войну в Молдове у него достаточно, там уже, собственно, его войска в Приднестровье стоят и там русское население, давно паспорта выдаются, чтобы спровоцировать потом военный конфликт. А после этого Путин предъявит ультиматум о выходе восточноевропейских государств, вошедших в НАТО после 1991 года, из НАТО", – считает Фельштинский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Историк уверен, что в случае вторжения России в Молдову в войну против России может вмешаться НАТО.

ВИДЕО