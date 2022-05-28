ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фельштинский: Сил захватить Украину у Путина нет, но сил начать войну в Молдове достаточно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
По словам историка, у Путина есть ограниченные силы для разрушения
По словам историка, у Путина есть ограниченные силы для разрушения
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин может начать войну против Молдовы еще до завершения войны против Украины. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский.

"Я думаю, что Путин начнет боевые действия против Молдовы еще до того, как он закончит – с его точки зрения – "военную операцию" в Украине, потому что он там никогда не закончит у вас. Он не может захватить Украину, у него нет на это сил", – сказал он.

По словам историка, у главы Кремля "есть ограниченные силы для того, чтобы разрушать квадрат за квадратом, город за городом, территорию за территорией".

"Это как бы он будет делать с упорством и жестокостью, но сил победить Украину у него нет, но силы начать войну в Молдове у него достаточно, там уже, собственно, его войска в Приднестровье стоят и там русское население, давно паспорта выдаются, чтобы спровоцировать потом военный конфликт. А после этого Путин предъявит ультиматум о выходе восточноевропейских государств, вошедших в НАТО после 1991 года, из НАТО", – считает Фельштинский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Историк уверен, что в случае вторжения России в Молдову в войну против России может вмешаться НАТО.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля, его целью он назвал некие "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины.

В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов с северных областей страны. Сейчас бои идут на юге Украины, на Донбассе и в Харьковской области.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

Британская The Times, ссылаясь на данные украинских военных, сообщала 1 мая, что Кремль принял решение атаковать Молдову. Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.

10 мая глава разведки США Аврил Хейнс заявила, что Путин может ввести военное положение в России и начать войну в Приднестровье.

11 мая спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сказал, что провокации, которые Россия проводила в Приднестровье, не дали ожидаемых результатов, поэтому второго фронта там не будет.

25 мая в Приднестровье "власти" снизили уровень террористической опасности.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Молдова, Приднестровье, война, военные, Вооруженные силы Украины, Юрий Фельштинский, Алеся Бацман, война России против Украины, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
"Теперь мы настоящий военный отряд". Полякова рассказала, кто из знаменитостей присоединился к записи поздравлений для украинских защитников
"Теперь мы настоящий военный отряд". Полякова рассказала, кто из знаменитостей присоединился к записи поздравлений для украинских защитников
  Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео
  Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
Решетник стал ведущим нового шоу
Решетник стал ведущим нового шоу
  alyona alyona прокомментировала раccствание Дорофеевой и Dantes
  alyona alyona прокомментировала раccствание Дорофеевой и Dantes
  Чемеров: Мы придумали проект – кукла вуду Путина в гробу и иголки в виде украинского флага. Хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ
  Чемеров: Мы придумали проект – кукла вуду Путина в гробу и иголки в виде украинского флага. Хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ
  alyona alyona о расставании с бойфрендом: Возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще
  alyona alyona о расставании с бойфрендом: Возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще
  Jerry Heil посвятила новую песню городу Счастье и самолету "Мрія". Видео
  Jerry Heil посвятила новую песню городу Счастье и самолету "Мрія". Видео
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян СМИ
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ
  Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки
  Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Осадчая рассказала, почему Франция "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
Осадчая рассказала, почему Франция – "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (113474)
2
Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки (56940)
3
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (55170)
4
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (46724)
5
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности (33900)
6
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (30011)
7
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ (25625)
8
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери (23666)
 
 
 
 