Фельштинский: НАТО вступит в войну против России

Историк уверен, что НАТО вступит в войну против России Фото: ЕРА

"Я вижу достаточно стремительное развитие событий, которое обязано привести к вхождению НАТО в эту войну как НАТО, не как просто отдельно взятые государства, которые помогают Украине оружием, там, деньгами", – сказал он.

По словам историка, он "уверен, что Альянс вступит в войну против России, потому что Путин не оставит НАТО другого выхода".

"Не потому, что НАТО мечтает в эту войну войти, нет. НАТО мечтает, чтобы эта война ни в коем случае не расширялась за пределы Украины", – подчеркнул Фельштинский.

Он объяснил, что в войну против России Альянс может вступить тогда, когда "Путин начнет военные действия против Молдовы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube