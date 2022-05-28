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Фельштинский: Путин хочет забрать Украину, Молдову, Беларусь и Балтию, а Польша, Чехия и Словакия – чтобы вышли из НАТО

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Фельштинский: Я думаю, что абсолютно всем понятно: с режимом Путина нельзя ни о чем договориться
Фельштинский: Я думаю, что абсолютно всем понятно: с режимом Путина нельзя ни о чем договориться
Фото: Yuri Felshtinsky / Facebook

Российский президент Владимир Путин хочет захватить Украину, Молдову, Беларусь, страны Балтии, а также он требует, чтобы Польша, Чехия и Словакия вышли из НАТО. Все это ему нужно для восстановления Россией в Европе влияния, которое было у СССР. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский.

"Я думаю, что абсолютно всем понятно: с режимом Путина нельзя ни о чем договориться. Как нельзя было ни о чем договориться с Гитлером после 1 сентября 1939-го. Время переговоров и обсуждений уже прошло. И не потому, что Запад, НАТО не хотят с Путиным разговаривать, а потому, что не о чем разговаривать", – сказал он.

По словам Фельштинского, Путин требует отдать ему всю Восточную Европу до границы с Германией. 

"Кроме Украины, он хочет забрать, получить "свое", что входило в состав Советского Союза и входило в зону советского влияния на уровне Варшавского договора... Путин хочет забрать Украину, Молдову, Беларусь, которую он уже захватил, все три прибалтийские республики, а дальше он хочет, чтобы Польша, Чехия и Словакия вышли из НАТО. И РФ восстановила в Европе то влияние, которое было у Советского Союза", – считает историк.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Беларусь, Чехия, Молдова, Польша, Словакия, страны Балтии, Юрий Фельштинский, история
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