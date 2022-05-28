Путин хочет перебросить ядерное оружие в Беларусь и оттуда нанести ядерный удар. Потенциальные цели – Украина, Польша и Литва – Фельштинский

Фельштинский: Наверное, сценарий, который видит Путин, заключается в том, что после ядерного удара европейцы испугаются и отдадут ему все на свете Скриншот: Голос Америки / YouTube

"Думаю, что причина, по которой Беларусь до сих пор не аннексирована, не поглощена Российской Федерацией на формально-юридическом уровне, – Путин хоче оставить Беларусь формально независимым государством, чтобы перебросить ядерное оружие в Беларусь и начинать ядерную атаку против Европы из Беларуси в надежде, что ответные удары будут только по Беларуси, а не по РФ, либо что их вообще будет очень трудно проводить (если иметь в виду термоядерные ответные удары), потому что Беларусь слишком все-таки вклинивается в Европу. Эти удары могут привести к распространению радиации за пределы Беларуси", – сказал Фельштинский.

Журналистка спросила, пойдет ли на это считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко.

"Ну он же пошел на вывод страны из безъядерного статуса. Зачем он тогда выводил Беларусь из безъядерного статуса? Я думаю, это делалось с определенным умыслом. Думаю, Лукашенко самостоятельной роли тут не играет и голоса не имеет", – сказал Фельштинский.

По его мнению, как только Россия начнет перебрасывать ядерное оружие в Беларусь, НАТО вступит войну, которую Россия ведет против Украины.

"Этим моментом по всей логике должен стать день, когда станет очевидно, что Россия начинает переброску ядерного оружия в Беларусь. Потому что если это оружие будет переброшено и установлено, то делать что-то уже будет поздно. Начало переброски ядерного оружия в Беларусь – это, собственно, последний момент, когда НАТО обязан будет входить в эту войну всеми своими силами для предотвращения термоядерного сценария", – сказал историк.

Он предполагает, что Россия может нанести удар по трем европейским странам – Украине, Польше или Литве, о чем свидетельствуют официальные заявления из России и Беларуси.

"6 марта [российское государственное агентство] ТАСС сделало заявление, что, по имеющейся у российского руководства информации, с 2014 года Украина работает над производством ядерного оружия. Это абсолютная ложь. Это заявление было сделано совсем неслучайно. Оно подготавливает почву для того, чтобы, например, на Донбасс перебросить тактическое ядерное оружие и производить обстрелы украинской территории с Донбасса, который в общем-то тоже является Украиной. И еще мы в этом случае услышим заявления российских руководителей, что это украинцы сами себя обстреливают, чтобы скомпрометировать Россию. Примерно в то же время, по-моему, через пару дней после заявления ТАСС, Лукашенко заявил, что, по имеющейся у него информации, НАТО планирует разместить на территории Польши и Литвы ядерное оружие, что тоже абсолютная ложь. Но в результате нам названо три страны для возможного термоядерного удара – это Украина, Польша и Литва", – сказал Фельштинский.

Он считает, что этот вариант "ограниченной ядерной войны" Путин рассматривает для давления на Европу.

"Наверное, сценарий, который видит Путин, заключается в том, что после того, как этот обстрел из Беларуси в сторону Европы – уж не знаю в какую, – состоится, европейцы испугаются и вот тут, конечно, отдадут Путину все на свете. Думаю, этот сценарий есть в его голове. Я искренне надеюсь, что ему не дадут его реализовать", – подчеркнул историк.

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