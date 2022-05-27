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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Ядерный удар по Европе из Беларуси, какие страны хочет забрать Путин, третья мировая война. Интервью Бацман с Фельштинским. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с американским историком российского происхождения Юрием Фельштинским.

Главной темой интервью стало нападение РФ на Украину.

Фельштинский говорил о том, почему с президентом РФ Владимиром Путиным невозможно договориться, какие страны, кроме Украины, входят в сферу его интересов, почему войну, которая началась 24 февраля, он считает третьей мировой, почему вмешательство в конфликт НАТО неизбежно, а также о том, может ли Россия применить ядерное оружие и чем закончится война. 

Фельштинский родился в 1956 году в Москве. В 1974 году поступил на исторический факультет Московского государственного педагогического института, но через несколько лет решил эмигрировать из СССР. Он получил советскую выездную визу для репатриации в Израиль, но в итоге переехал в США, где продолжил обучение. В США Фельштинский окончил Брандейский университет и получил докторскую степень по истории в Ратгерском университете. В 1993 году вернулся в Москву и защитил докторскую диссертацию в Институте российской истории Российской академии наук, став первым гражданином иностранного государства, получившим докторскую степень в российском университете. 

Фельштинский – редактор нескольких десятков томов архивных документов, автор нескольких резонансных книг, в том числе книги "ФСБ взрывает Россию", которую написал в соавторстве с подполковником ФСБ Александром Литвиненко. В этой книге он написал о том, что взрывы жилых домов в России в 1999 году организовала Федеральная служба безопасности РФ. 

Теги: Владимир Путин, ядерное оружие, Юрий Фельштинский, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины
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