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Фельштинский: У Путина два пути: начать войну и быть повешенным или на время оставить Украину в покое

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Фельштинский: Не думаю, что, пока Путин жив, он про Украину хоть на день забывает
Фельштинский: Не думаю, что, пока Путин жив, он про Украину хоть на день забывает
Фото: Zakhar Leventul / Facebook

Результатом психической атаки на Украину и Запад будет то, что Россия окончательно утвердит себя как врага всего свободного мира, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" американско-российский историк и публицист Юрий Фельштинский.

"Что думают люди в США? Откровенно скажу: мы тут паникуем. В Украине, с другой стороны, все спокойны и хладнокровны. Вообще, в этом есть некая проблема. Россия уже в 2014 году начала войну, к которой Украина никогда не относилась как к войне. Из-за этого весь остальной мир к событиям 2014 года тоже не относился как к войне. Отчасти это настроение 2014 года переносится на нынешнюю ситуацию. То, что с точки зрения рациональных американцев и европейцев выглядит как подготовка к вторжению, с точки зрения Украины – скорее, очередные проделки безумного российского лидера, совершающего без видимого повода безумные поступки, которые пока в войну не трансформировались и, кто знает, может быть, не трансформируются", – сказал Фельштинский.

По его словам, американцы считают, что военные действия начнутся в ближайшие семь дней.

"Представим себе, что они начнутся. Тут все понятно — война началась, со всеми последствиями для Украины, России и остального мира. А если военные действия через неделю не начнутся? Перед нападением Германии на СССР Иосифа Сталина предупреждали о возможной атаке и называли какие-то даты. Сначала майские, затем июньские. Но шли недели, а Гитлер все не нападал. Затем напал — 22 июня", – напомнил историк.

Он подчеркнул, что в каждом из возможных сценариев развития ситуации Россия может что-то для себя получить.

"Держать зимой сосредоточенную армию в боевой готовности может позволить себе только Россия, которой плевать на своих собственных солдат. Пройдет неделя. [Президент РФ Владимир] Путин, допустим, не нападет. Выглядеть это будет так, что Запад ни в чем не уступил, Украина не сдалась, а Путин испугался и отступил. Допустим, в качестве компенсации Госдума примет резолюцию о признании независимости Донбасса, который никто, кроме России, как независимое государство не признает. Повторится Крымская история", – пояснил Фельштинский.

Оккупация Беларуси российскими войсками, по его мнению, приведет к большему усилению восточного фланга НАТО.

"Допустим, российские войска уже не уйдут из Беларуси и под шум ожидаемой большой войны сначала ее окончательно оккупируют, а несколько позже вольют в состав РФ. Результатом всей этой психической атаки на Украину и Запад будет то, что Россия окончательно утвердит себя как врага Евросоюза, США и всего остального свободного мира. Украина, не вступив в НАТО формально, станет на практике партнером НАТО в деле противостояния российской агрессии в Европе, а формальная аннексия Беларуси приведет еще и к увеличению военного присутствия подразделений НАТО в странах Балтии, Польше и Румынии", – сказал собеседник.

Он отметил, что Путин ни на один день не забывает об Украине.

"Иными словами, у Путина сейчас два пути: либо начать войну, стать военным преступником и быть в конце концов повешенным, либо на время отступить и оставить Украину в покое. Потому что я не думаю, что, пока Путин жив, он про Украину хоть на день забывает: украинский комплекс Путина можно сравнить только с польским комплексом Сталина и еврейским комплексом Гитлера", – резюмировал Фельштинский.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые начались в феврале.

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

В Белом доме считают, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Американские СМИ со ссылкой на военных и разведчиков сообщали, что войска РФ могут использовать девять различных маршрутов в рамках возможного полномасштабного вторжения в Украину. Среди этих возможных маршрутов указывалось и белорусское направление "для атаки с севера и окружения Киева".

Украинские власти полагают, что западные страны преувеличивают опасность и провоцируют панику

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, США, Германия, Украина, НАТО, Беларусь, Румыния, Польша, СССР, война, Донбасс, Госдума, агрессия, аннексия, Юрий Фельштинский, вторжение, Европа, Евросоюз
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