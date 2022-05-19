Риск ядерной войны будет меньше, если Украина вступит в НАТО – посол в Германии

Вступление Украины в НАТО можно осуществить "так же быстро, как и в случае с Финляндией и Швецией", считает Мельник Фото: depositphotos.com

По его словам, "если Украина будет находиться в составе НАТО, угроза ядерной войны снизится", поскольку президент РФ Владимир Путин тогда бы знал – "если он нанесет по Украине удары ядерным оружием, ему следует ждать ответного ядерного удара".

Мельник считает, что "это удержало бы его от нападения".

Посол отметил, что вступление Украины в НАТО можно осуществить "так же быстро, как и в случае с Финляндией и Швецией".

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила в опубликованном 16 мая интервью "Европейской правде", что Украина может вступить в НАТО без необходимости получения плана действий по членству, как Швеция и Финляндия.