Риск ядерной войны будет меньше, если Украина вступит в НАТО – посол в Германии

По его словам, "если Украина будет находиться в составе НАТО, угроза ядерной войны снизится", поскольку президент РФ Владимир Путин тогда бы знал – "если он нанесет по Украине удары ядерным оружием, ему следует ждать ответного ядерного удара".
Мельник считает, что "это удержало бы его от нападения".
Посол отметил, что вступление Украины в НАТО можно осуществить "так же быстро, как и в случае с Финляндией и Швецией".
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила в опубликованном 16 мая интервью "Европейской правде", что Украина может вступить в НАТО без необходимости получения плана действий по членству, как Швеция и Финляндия.
В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
В Пентагоне считают, что если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: если по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.
Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в начале мая, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения ядерного оружия.