Мишель назвал "позорными и неприемлемыми" упоминания властей РФ о возможности применения ядерного оружия

Он напомнил, что в мире существуют международные правила и глобальные институты ядерного разоружения и контроля над вооружениями.
"Мы должны защитить их и укрепить, чтобы обеспечить мир и безопасность. Но пока мы говорим, глобальная безопасность находится под угрозой. Россия, которая обладает ядерным оружием и является постоянным членом Совета Безопасности ООН, нападает на суверенную Украину, делая позорные и неприемлемые ссылки на применение ядерного оружия. Это не только подрывает безопасность Европы, но и опасно повышает ставки для всего мира", – заявил Мишель.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
В Пентагоне считают, что если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.
Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в начале мая, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения ядерного оружия.