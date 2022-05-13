Мишель назвал "позорными и неприемлемыми" упоминания властей РФ о возможности применения ядерного оружия

Он напомнил, что в мире существуют международные правила и глобальные институты ядерного разоружения и контроля над вооружениями.

"Мы должны защитить их и укрепить, чтобы обеспечить мир и безопасность. Но пока мы говорим, глобальная безопасность находится под угрозой. Россия, которая обладает ядерным оружием и является постоянным членом Совета Безопасности ООН, нападает на суверенную Украину, делая позорные и неприемлемые ссылки на применение ядерного оружия. Это не только подрывает безопасность Европы, но и опасно повышает ставки для всего мира", – заявил Мишель.

Война России против Украины. Главное (обновляется)