ЦИК Беларуси объявил результаты "референдума" по поправкам в конституцию

"По предварительным данным, участие в референдуме приняли 5 359 471 человек, или 78,63% граждан, от общего количества участников", – говорится в сообщении.
ЦИК сообщает, что за внесение изменений и дополнений в конституцию Беларуси проголосовало 4 440 813 человек, или 65,16% от общего количества участников. Против - 686 165 человек или 10,07%.
Если посчитать результаты голосования от числа участвовавших в голосовании, то получается, что 82,85% из них проголосовали "за", "против" — 12,8%, недействительные бюллетени — 4,35%, пишет "Радые Свабода".
По данным радиостанции, избирательные комиссии на белорусском "референдуме" состояли из представителей государственных организаций, а сам "референдум" прошел без авторитетных иностранных наблюдателей и независимых белорусских наблюдателей.
В проекте изменений в конституцию Беларуси, опубликованном 27 декабря, убрали текст о ее безъядерном и нейтральном статусе.
С 24 февраля в Украине продолжается война с Российской Федерацией, объявленная российским президентом Владимиром Путиным. Беларусь является активным участником этой войны, так как со стороны этой страны подверглась атаке российских военных украинская граница. Кроме того, со стороны Беларуси оккупационные войска РФ зашли в зону ЧАЭС.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси. Он призвал их сделать свой выбор и объяснил, почему переговоры с Россией в Минске сейчас невозможны.
ЦИК Беларуси заявлял, что референдум по поправкам в конституцию состоится в январе-феврале 2022 года.
Решение о проведении референдума было принято в ответ на требование оппозиции провести повторные выборы президента Беларуси. Лукашенко говорил, что сначала в стране надо изменить конституцию, и обещал, что ее проект представят до конца 2021 года.
В июле конституционная комиссия представила проект изменений Лукашенко, но он вернул их на доработку.
Выборы в Беларуси прошли 9 августа прошлого года. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась). По данным центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов.