ЦИК Беларуси объявил результаты "референдума" по поправкам в конституцию

По данным "Радые Свабода", избирательные комиссии на белорусском "референдуме" состояли из представителей государственных организаций, а сам "референдум" прошел без авторитетных иностранных наблюдателей и независимых белорусских наблюдателей&a Фото: ua.depositphotos.com

"По предварительным данным, участие в референдуме приняли 5 359 471 человек, или 78,63% граждан, от общего количества участников", – говорится в сообщении.

ЦИК сообщает, что за внесение изменений и дополнений в конституцию Беларуси проголосовало 4 440 813 человек, или 65,16% от общего количества участников. Против - 686 165 человек или 10,07%.

Если посчитать результаты голосования от числа участвовавших в голосовании, то получается, что 82,85% из них проголосовали "за", "против" — 12,8%, недействительные бюллетени — 4,35%, пишет "Радые Свабода".

По данным радиостанции, избирательные комиссии на белорусском "референдуме" состояли из представителей государственных организаций, а сам "референдум" прошел без авторитетных иностранных наблюдателей и независимых белорусских наблюдателей.

В проекте изменений в конституцию Беларуси, опубликованном 27 декабря, убрали текст о ее безъядерном и нейтральном статусе.

С 24 февраля в Украине продолжается война с Российской Федерацией, объявленная российским президентом Владимиром Путиным. Беларусь является активным участником этой войны, так как со стороны этой страны подверглась атаке российских военных украинская граница. Кроме того, со стороны Беларуси оккупационные войска РФ зашли в зону ЧАЭС.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси. Он призвал их сделать свой выбор и объяснил, почему переговоры с Россией в Минске сейчас невозможны.