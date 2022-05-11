Провокации РФ в Приднестровье не дали результата, там не будет второго фронта – спикер Одесской ОВА

Об этом спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил в ходе брифинга 11 мая, сообщает "Медиацентр Украина".
"Я могу назвать как минимум четыре провокации, которые имели целью взбудоражить так называемую "Приднестровскую Молдавскую Республику", но это не удается. Местное население не хочет становиться пушечным мясом. И в первый же день после обстрела так называемого МГБ, после первой провокации на территории Приднестровья, многие местные жители начали садиться в автомобили и отправляться в сторону Молдовы, а также в сторону Украины – в Одессу", – сказал Братчук.
По словам спикера ОВА, охрану границы Украины с Молдовой в Одесской области, рядом с Приднестровьем, усилили.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.
22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.
Британская The Times, ссылаясь на данные украинских военных, сообщала 1 мая, что Кремль принял решение атаковать Молдову. Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.
10 мая глава разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин может ввести военное положение в России и начать войну в Приднестровье.