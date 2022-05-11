Провокации РФ в Приднестровье не дали результата, там не будет второго фронта – спикер Одесской ОВА

Об этом спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил в ходе брифинга 11 мая, сообщает "Медиацентр Украина".

"Я могу назвать как минимум четыре провокации, которые имели целью взбудоражить так называемую "Приднестровскую Молдавскую Республику", но это не удается. Местное население не хочет становиться пушечным мясом. И в первый же день после обстрела так называемого МГБ, после первой провокации на территории Приднестровья, многие местные жители начали садиться в автомобили и отправляться в сторону Молдовы, а также в сторону Украины – в Одессу", – сказал Братчук.

По словам спикера ОВА, охрану границы Украины с Молдовой в Одесской области, рядом с Приднестровьем, усилили.

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