У Молдовы есть уникальный шанс, чтобы Украина решила для нее проблему Приднестровья – Жданов

Угроз для Украины со стороны Приднестровья в настоящее время нет, отметил Жданов Фото: radiosvoboda.org

Такое мнение в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

В то же время он допустил, что "российская авантюра на авось могла бы сработать".

"На сегодня российская группировка в Приднестровье сильнее, чем вся армия Молдовы. Они [россияне] могут раскачивать ситуацию какими-то террористическими актами, чтобы шантажировать руководство Молдовы и склонить его к дружбе с Россией, – подчеркнул Жданов. – У Молдовы сегодня есть уникальный шанс, чтобы Украина решила для нее проблему Приднестровья, если они [представители руководства Молдовы] нас пригласят к участию в какой-то операции на этой территории".

Эксперт отметил, что угроз для Украины со стороны Приднестровья в настоящее время нет.

"С нашей стороны ситуация по Приднестровью полностью контролируемая. Поэтому там как таковой угрозы не существует. Группа российских войск там имеет очень ограниченные боевые возможности. Без усиления, без переброски туда дополнительных сил эта группа не может нанести нам какого-то большого вреда", – считает Жданов.

По его словам, все события вокруг острова Змеиный – это результат попытки россиян подготовить плацдарм для переброски войск в Приднестровье.

"А мы пытаемся этому помешать. Через свое воздушное пространство мы же не пропустим самолет с их военными", – резюмировал Жданов.

По данным Генштаба ВСУ, в непризнанном Приднестровье (Молдова) российская армия находится в полной боевой готовности.

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