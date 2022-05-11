ГОРДОН
 
 
МИР

У Молдовы есть уникальный шанс, чтобы Украина решила для нее проблему Приднестровья – Жданов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Угроз для Украины со стороны Приднестровья в настоящее время нет, отметил Жданов
Угроз для Украины со стороны Приднестровья в настоящее время нет, отметил Жданов
Фото: radiosvoboda.org

Без усиления российской группировки в непризнанном Приднестровье РФ вряд ли решится напасть на Молдову.

Такое мнение в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

В то же время он допустил, что "российская авантюра на авось могла бы сработать".

"На сегодня российская группировка в Приднестровье сильнее, чем вся армия Молдовы. Они [россиянемогут раскачивать ситуацию какими-то террористическими актами, чтобы шантажировать руководство Молдовы и склонить его к дружбе с Россией, – подчеркнул Жданов. – У Молдовы сегодня есть уникальный шанс, чтобы Украина решила для нее проблему Приднестровья, если они [представители руководства Молдовынас пригласят к участию в какой-то операции на этой территории".

Эксперт отметил, что угроз для Украины со стороны Приднестровья в настоящее время нет.

"С нашей стороны ситуация по Приднестровью полностью контролируемая. Поэтому там как таковой угрозы не существует. Группа российских войск там имеет очень ограниченные боевые возможности. Без усиления, без переброски туда дополнительных сил эта группа не может нанести нам какого-то большого вреда", – считает Жданов.

По его словам, все события вокруг острова Змеиный – это результат попытки россиян подготовить плацдарм для переброски войск в Приднестровье.

"А мы пытаемся этому помешать. Через свое воздушное пространство мы же не пропустим самолет с их военными", – резюмировал Жданов.

По данным Генштаба ВСУ, в непризнанном Приднестровье (Молдова) российская армия находится в полной боевой готовности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

По данным британской The Times, Кремль принял решение атаковать Молдову. Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

10 мая глава разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин может ввести военное положение в России и начать войну в Приднестровье.

Теги: Россия, Украина, Молдова, армия, Приднестровье, террористы, угрозы, воздушное пространство, вторжение, шантаж, война России против Украины, безопасность, Олег Жданов, интервью, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
  Чмерковский: Я никогда не перестану любить Америку, но знаю, где мои корни, и жду момента, когда смогу привезти сына в Украину
  Чмерковский: Я никогда не перестану любить Америку, но знаю, где мои корни, и жду момента, когда смогу привезти сына в Украину
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян
"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян
Музыканты Kalush Orchestra рассказали, что сделают со своей наградой в случае победы на "Евровидении 2022"
Музыканты Kalush Orchestra рассказали, что сделают со своей наградой в случае победы на "Евровидении 2022"
"Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" Полякова прокомментировала образ Астафьевой "для поднятия боевого духа ВСУ"
"Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" Полякова прокомментировала образ Астафьевой "для поднятия боевого духа ВСУ"
  "Давайте не забывать, что в Украине война". Представители Исландии и Литвы выступили в поддержку Украины на "Евровидении 2022". Видео
  "Давайте не забывать, что в Украине война". Представители Исландии и Литвы выступили в поддержку Украины на "Евровидении 2022". Видео
"Ой, милашки", "Близнецы!" Хайек показала 14-летнюю дочь. Видео
"Ой, милашки", "Близнецы!" Хайек показала 14-летнюю дочь. Видео
"На этот раз я превзошла саму себя". Фанатка родила на концерте группы Metallica в Бразилии
"На этот раз я превзошла саму себя". Фанатка родила на концерте группы Metallica в Бразилии
Киркоров приехал на "Евровидение 2022", несмотря на отстранение России. Фото
Киркоров приехал на "Евровидение 2022", несмотря на отстранение России. Фото
"Боже, какой ужас", "Шлендра и долбодятел". Королева и Тарзан надели на себя советскую символику
"Боже, какой ужас", "Шлендра и долбодятел". Королева и Тарзан надели на себя советскую символику
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022"
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022"
  "Была ночь, я увидел Эмилию, Эвана, в последний раз их обнял". Остапчук заявил, что бывшая жена не выходит на связь после выезда за границу
  "Была ночь, я увидел Эмилию, Эвана, в последний раз их обнял". Остапчук заявил, что бывшая жена не выходит на связь после выезда за границу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой (228922)
2
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (78422)
3
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (64496)
4
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (59998)
5
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (40847)
6
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (39161)
7
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (29844)
8
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (25077)
 
 
 
 