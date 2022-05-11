У Молдовы есть уникальный шанс, чтобы Украина решила для нее проблему Приднестровья – Жданов

Такое мнение в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
В то же время он допустил, что "российская авантюра на авось могла бы сработать".
"На сегодня российская группировка в Приднестровье сильнее, чем вся армия Молдовы. Они [россияне] могут раскачивать ситуацию какими-то террористическими актами, чтобы шантажировать руководство Молдовы и склонить его к дружбе с Россией, – подчеркнул Жданов. – У Молдовы сегодня есть уникальный шанс, чтобы Украина решила для нее проблему Приднестровья, если они [представители руководства Молдовы] нас пригласят к участию в какой-то операции на этой территории".
Эксперт отметил, что угроз для Украины со стороны Приднестровья в настоящее время нет.
"С нашей стороны ситуация по Приднестровью полностью контролируемая. Поэтому там как таковой угрозы не существует. Группа российских войск там имеет очень ограниченные боевые возможности. Без усиления, без переброски туда дополнительных сил эта группа не может нанести нам какого-то большого вреда", – считает Жданов.
По его словам, все события вокруг острова Змеиный – это результат попытки россиян подготовить плацдарм для переброски войск в Приднестровье.
"А мы пытаемся этому помешать. Через свое воздушное пространство мы же не пропустим самолет с их военными", – резюмировал Жданов.
По данным Генштаба ВСУ, в непризнанном Приднестровье (Молдова) российская армия находится в полной боевой готовности.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.
22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.
По данным британской The Times, Кремль принял решение атаковать Молдову. Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
10 мая глава разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин может ввести военное положение в России и начать войну в Приднестровье.