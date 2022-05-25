"Наигрались". В Приднестровье снизили уровень террористической опасности. Украинские военные прокомментировали

"Власти" непризнанной "ПМР" поняли, что нагнетание паники не дает желаемого результата, считают в оперативном командовании "Юг" Фото: depositphotos.com

Ограничения, которые действовали при "красном" уровне, останутся в силе, отмечает издание. Ввели этот уровень опасности власти непризнанной "Приднестровской молдавской республики" 26 апреля после обстрела здания "министерства государственной безопасности ПМР".

Глава пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк считает, что власти "ПМР", "грубо говоря, наигрались в угрозу, поняв, что провокации не имеют влияния на адекватное человечество, в том числе на украинских граждан". Об этом она сообщила 25 мая в ходе брифинга в "Медиацентре Украина", трансляция велась в Facebook.

Представитель оперативного командования "Юг", полковник Владислав Назаров в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, тоже упомянул ситуацию в граничащем с Одесской областью регионе Молдовы.

"Поняв, что нагнетание паники и имитация террористической активности со стороны Украины не дает желаемого результата, в Приднестровье отменили "красный" уровень террористической угрозы, установили "желтый". Растерянная от массовых выездов потенциальных призывников из непризнанной республики, "власть" Приднестровья отказалась от идеи мобилизации", – сказал он.

Назаров подчеркнул, что с украинской стороны соответствующий участок границы надежно защищен, мониторинг ситуации ведется системно.