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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наигрались". В Приднестровье снизили уровень террористической опасности. Украинские военные прокомментировали

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"Власти" непризнанной "ПМР" поняли, что нагнетание паники не дает желаемого результата, считают в оперативном командовании "Юг"
"Власти" непризнанной "ПМР" поняли, что нагнетание паники не дает желаемого результата, считают в оперативном командовании "Юг"
Фото: depositphotos.com

25 мая в Приднестровье Республики Молдова снизили уровень террористической опасности с "красного" до "желтого". Об этом сообщает издание Newsmaker.

Ограничения, которые действовали при "красном" уровне, останутся в силе, отмечает издание. Ввели этот уровень опасности власти непризнанной "Приднестровской молдавской республики" 26 апреля после обстрела здания "министерства государственной безопасности ПМР".

Глава пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк считает, что власти "ПМР", "грубо говоря, наигрались в угрозу, поняв, что провокации не имеют влияния на адекватное человечество, в том числе на украинских граждан". Об этом она сообщила 25 мая в ходе брифинга в "Медиацентре Украина", трансляция велась в Facebook.

Представитель оперативного командования "Юг", полковник Владислав Назаров в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, тоже упомянул ситуацию в граничащем с Одесской областью регионе Молдовы.

"Поняв, что нагнетание паники и имитация террористической активности со стороны Украины не дает желаемого результата, в Приднестровье отменили "красный" уровень террористической угрозы, установили "желтый". Растерянная от массовых выездов потенциальных призывников из непризнанной республики, "власть" Приднестровья отказалась от идеи мобилизации", – сказал он.

Назаров подчеркнул, что с украинской стороны соответствующий участок границы надежно защищен, мониторинг ситуации ведется системно.

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

Британская The Times, ссылаясь на данные украинских военных, сообщала 1 мая, что Кремль принял решение атаковать Молдову. Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.

10 мая глава разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин может ввести военное положение в России и начать войну в Приднестровье.

11 мая спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сказал, что провокации, которые Россия проводила в Приднестровье, не дали ожидаемых результатов, поэтому второго фронта там не будет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Молдова, Приднестровье, террористы, военное положение, Одесская область, Наталья Гуменюк
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