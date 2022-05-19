"Нарушает нормы нейтралитета и независимости" Молдовы. Санду в Европарламенте призвала к выводу войск РФ из Приднестровья

Сегодня не существует непосредственной угрозы втягивания Молдовы в войну, считает Санду Фото: EPA

Об этом 18 мая в ходе выступления в Европейском парламенте заявила президент Молдовы Майя Санду. Ее выступление транслировалось в YouTube Европарламента.

Санду отметила, что недавняя напряженность в Приднестровье "усилила опасения по поводу потенциальной дестабилизации ситуации".

"Власти Молдовы прилагают все усилия, чтобы сохранить стабильность и мир, выступая за дипломатические пути разрешения конфликта. И мы будем продолжать это делать ради наших граждан на обоих берегах Днестра, которые не хотят войны или дестабилизации. У нас есть видение мирной реинтеграции страны, которое будет вести наши усилия по поддержанию стабильной ситуации", – сказала президент.

По словам Санду, "сегодня не существует непосредственной угрозы втягивания Молдовы в войну".

"Молдова по конституции является также нейтральной страной, и это положение неизменно поддерживается большинством наших граждан, мы уважаем нейтралитет. Но чтобы стать по-настоящему нейтральными, мы постоянно призываем к выводу российских войск с нашей территории, – их присутствие в Приднестровском регионе в корне нарушает нормы нашего нейтралитета и независимости", – резюмировала глава государства.