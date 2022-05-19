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"Нарушает нормы нейтралитета и независимости" Молдовы. Санду в Европарламенте призвала к выводу войск РФ из Приднестровья

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Сегодня не существует непосредственной угрозы втягивания Молдовы в войну, считает Санду
Сегодня не существует непосредственной угрозы втягивания Молдовы в войну, считает Санду
Фото: EPA

Молдова привержена мирному политическому урегулированию приднестровского конфликта при полном сохранении суверенитета страны и территориальной целостности в международно признанных границах.

Об этом 18 мая в ходе выступления в Европейском парламенте заявила президент Молдовы Майя Санду. Ее выступление транслировалось в YouTube Европарламента.

Санду отметила, что недавняя напряженность в Приднестровье "усилила опасения по поводу потенциальной дестабилизации ситуации".

"Власти Молдовы прилагают все усилия, чтобы сохранить стабильность и мир, выступая за дипломатические пути разрешения конфликта. И мы будем продолжать это делать ради наших граждан на обоих берегах Днестра, которые не хотят войны или дестабилизации. У нас есть видение мирной реинтеграции страны, которое будет вести наши усилия по поддержанию стабильной ситуации", – сказала президент.

По словам Санду, "сегодня не существует непосредственной угрозы втягивания Молдовы в войну".

"Молдова по конституции является также нейтральной страной, и это положение неизменно поддерживается большинством наших граждан, мы уважаем нейтралитет. Но чтобы стать по-настоящему нейтральными, мы постоянно призываем к выводу российских войск с нашей территории, – их присутствие в Приднестровском регионе в корне нарушает нормы нашего нейтралитета и независимости", – резюмировала глава государства.

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

Британская The Times, ссылаясь на данные украинских военных, сообщала 1 мая, что Кремль принял решение атаковать Молдову. Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.

10 мая глава разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин может ввести военное положение в России и начать войну в Приднестровье.

Теги: Россия, Молдова, Приднестровье, Европарламент, война, угрозы, независимость, Днестр, реинтеграция, конфликт, президент, безопасность, суверенитет, Майя Санду, войска
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