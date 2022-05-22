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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ получили задание восстановить аэродром в Приднестровье, но восстанавливать там нечего и нечем – глава Одесской ОВА

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Марченко: Очередные попытки россиян обострить обстановку в регионе были разрушены чрезвычайной коррупцией и халатностью местных начальников
Марченко: Очередные попытки россиян обострить обстановку в регионе были разрушены чрезвычайной коррупцией и халатностью местных начальников
Фото: Одеська обласна державна адміністрація / Facebook

В Приднестровье российский контингент получил задачу восстановить военный аэродром в Тирасполе, но восстанавливать его нечем. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в видеообращении, опубликованном 22 мая на странице ОВА в Facebook.

"По имеющейся информации, в Приднестровье российский контингент получил задание восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе. Но, кажется, за много лет нахождения в Приднестровье все, что сделали российские войска, – пропили остатки военной техники. и аппаратуры. Поэтому оказалось, что восстанавливать там нечего и нечем. При этом по документам все запчасти были в наличии. Поэтому очередные попытки россиян обострить обстановку в регионе были разрушены чрезвычайной коррупцией и халатностью местных начальников. Желаем им и в дальнейшем разваливать собственную армию изнутри. А мы тем временем будем вместе работать на победу", – заявил Марченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/oda.odesa/videos/574670077634351/

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

Британская The Times, ссылаясь на данные украинских военных, сообщала 1 мая, что Кремль принял решение атаковать Молдову. Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.

10 мая глава разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин может ввести военное положение в России и начать войну в Приднестровье.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Приднестровье, аэродром, Тирасполь, Одесская ОГА, война России против Украины, Максим Марченко
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