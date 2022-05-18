Геращенко: Если бы россияне захватили Одессу, не сомневайтесь, они бы сразу оккупировали Молдову

Геращенко: Судьба Молдовы была бы плачевной, если бы не ВСУ, которые сегодня защищают и Молдову, и весь цивилизованный мир от Путина Фото: mvs.gov.ua

"Если бы наши доблестные Вооруженные силы Украины отступали и сдавались бы и была захвачена Одесса, можете не сомневаться, что [президент России Владимир] Путин немедленно оккупировал бы Молдову. Немедленно. Его цель – восстановление Советского Союза", – сказал советник министра.

За годы нахождения у власти Путину с помощью пропаганды удалось убедить и россиян в необходимости восстановления СССР, продолжил Геращенко.

"Действительно, большинство россиян мечтает не о том, чтобы в городе были нормальные дороги, чтобы были нормальные туалеты, коммунальное хозяйство, нормальная жизнь, а мечтают о восстановлении мифического Советского Союза. Так их одурманили, – сказал советник главы МВД. – Судьба Молдовы была бы плачевной, если бы не Вооруженные силы Украины, которые сегодня защищают и Молдову, и весь цивилизованный мир от Путина".

Он предположил, что в сложившихся условиях молдавские власти могут задуматься о восстановлении территориальной целостности страны и возвращении контроля над Приднестровским регионом, в котором находятся российские военные.

"Если бы Молдова – ее президент [Майя] Санду и парламент – решили бы восстановить территориальную целостность Молдовы, любыми путями, то все права на Приднестровье, которое мы называем отдельным районом Республики Молдова, у них есть. Если бы это также было поддержано странами НАТО, США, я думаю, что это заняло бы всего несколько дней. Но решение принимать не украинцам, это не наша земля, а принимать президенту и парламенту Молдовы", – сказал Геращенко.

Он считает, что если молдавские власти приняли бы решение восстановить территориальную целостность страны, Россия сразу же бы начала наносить ракетные удары по территории Молдовы.

"Очевидно, если бы они приняли решение восстановить территориальную целостность, к ним бы прилетели ракеты "Калибр" – в Кишинев, в дом Санду, в объекты инфраструктуры... Думаю, это их сдерживает от принятия такого решения. Но когда ситуация окончательно переломится в пользу сил добра, и мы будем выталкивать Путина с территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, я не исключаю, что руководство Молдовы, видя, как разворачиваются события, примет решение восстановить территориальную целостность. Если они обратятся к Украине, президенту Украины, думаю, он примет разумное решение", – отметил Геращенко.

ВИДЕО