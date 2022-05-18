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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геращенко: Если бы россияне захватили Одессу, не сомневайтесь, они бы сразу оккупировали Молдову

 
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Геращенко: Судьба Молдовы была бы плачевной, если бы не ВСУ, которые сегодня защищают и Молдову, и весь цивилизованный мир от Путина
Геращенко: Судьба Молдовы была бы плачевной, если бы не ВСУ, которые сегодня защищают и Молдову, и весь цивилизованный мир от Путина
Фото: mvs.gov.ua

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко считает, что если бы российским оккупантам удалось захватить Одесскую область, они бы однозначно попытались бы установить контроль над Молдовой. Такое мнение Геращенко высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Если бы наши доблестные Вооруженные силы Украины отступали и сдавались бы и была захвачена Одесса, можете не сомневаться, что [президент России Владимир] Путин немедленно оккупировал бы Молдову. Немедленно. Его цель – восстановление Советского Союза", – сказал советник министра.

За годы нахождения у власти Путину с помощью пропаганды удалось убедить и россиян в необходимости восстановления СССР, продолжил Геращенко. 

"Действительно, большинство россиян мечтает не о том, чтобы в городе были нормальные дороги, чтобы были нормальные туалеты, коммунальное хозяйство, нормальная жизнь, а мечтают о восстановлении мифического Советского Союза. Так их одурманили, – сказал советник главы МВД. – Судьба Молдовы была бы плачевной, если бы не Вооруженные силы Украины, которые сегодня защищают и Молдову, и весь цивилизованный мир от Путина".

Он предположил, что в сложившихся условиях молдавские власти могут задуматься о восстановлении территориальной целостности страны и возвращении контроля над Приднестровским регионом, в котором находятся российские военные. 

"Если бы Молдова – ее президент [Майя] Санду и парламент – решили бы восстановить территориальную целостность Молдовы, любыми путями, то все права на Приднестровье, которое мы называем отдельным районом Республики Молдова, у них есть. Если бы это также было поддержано странами НАТО, США, я думаю, что это заняло бы всего несколько дней. Но решение принимать не украинцам, это не наша земля, а принимать президенту и парламенту Молдовы", – сказал Геращенко.

Он считает, что если молдавские власти приняли бы решение восстановить территориальную целостность страны, Россия сразу же бы начала наносить ракетные удары по территории Молдовы. 

"Очевидно, если бы они приняли решение восстановить территориальную целостность, к ним бы прилетели ракеты "Калибр" – в Кишинев, в дом Санду, в объекты инфраструктуры... Думаю, это их сдерживает от принятия такого решения. Но когда ситуация окончательно переломится в пользу сил добра, и мы будем выталкивать Путина с территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, я не исключаю, что руководство Молдовы, видя, как разворачиваются события, примет решение восстановить территориальную целостность. Если они обратятся к Украине, президенту Украины, думаю, он примет разумное решение", – отметил Геращенко.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну. Санду признала, что вооруженные силы Молдовы в упадке, и анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.

Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, считают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

10 мая глава разведки США Аврил Хейнс заявила, что Путин может ввести военное положение в России и начать войну в Приднестровье.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Молдова, Приднестровье, Антон Геращенко, Одесская область, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Майя Санду
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