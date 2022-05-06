Пророссийские силы Молдовы не понимают идей Кремля о дестабилизации ситуации в регионе – Украинский институт будущего

"Идеи Кремля о дестабилизации ситуации в Молдове и на юге Одесской области не находят понимания среди молдавских пророссийских элит и политической верхушки "ПМР". И те, и другие демонстративно придерживаются линии понижения уровня напряженности", – сказано в материале.

По данным Украинского института будущего, "в то же время РФ пытается действовать через группы, на которые оказывает большее влияние, – лидеров гагаузской автономии и приднестровских силовиков".

"Общий фон по сравнению с предыдущей неделей стал более спокойным, но вероятность провокаций сохраняется", – считают эксперты.

Они отмечают, что в случае втягивания Приднестровья в вооруженный конфликт с Украиной политическая верхушка "ПМР" "рискует потерять доходы от руководства "контрабандным хабом", которым является их "республика".

"Миролюбивые заявления руководства "ПМР" и обозначенная [экс-президентом Молдовы Игорем] Додоном на прошлой неделе позиция пророссийских сил в самой Молдове несколько разряжают ситуацию. Попытки России расшатать регион через массовые акции протеста, столкновения с силовиками вряд ли будут успешными с такими стартовыми условиями. Однако ситуация может измениться в результате масштабной провокации, которая может повлечь за собой человеческие жертвы", – объяснили в УИБ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

После этого в Приднестровье прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

27 апреля Санду признала: вооруженные силы Молдовы в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.

По данным британской The Times, Кремль принял решение атаковать Молдову. Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.