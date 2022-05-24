Буданов: У Путина несколько тяжелых болезней, одна из которых рак. Но как минимум несколько лет у него еще есть

"Мы полностью подтверждаем эту информацию, [что у Путина рак]. У него несколько тяжелых болезней, одна из которых рак. Но надеяться, что Путин умрет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда", – подчеркнул Буданов.

Он считает, что Путин сейчас находится в растерянности.

"Здесь мы можем очень много спорить, в каком состоянии может быть диктатор, который думал, что за три дня захватит всю страну и поднимет российский флаг на здании администрации в Киеве. И который третий месяц, провозглашая, что у него вторая (а иногда и первая) армия мира, не может справиться, по его словам, "с отсталым недогосударством Украиной". Это его риторика. Вот в каком он должен быть состоянии?" – сказал Буданов.