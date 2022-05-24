Буданов: У Путина несколько тяжелых болезней, одна из которых рак. Но как минимум несколько лет у него еще есть

"Мы полностью подтверждаем эту информацию, [что у Путина рак]. У него несколько тяжелых болезней, одна из которых рак. Но надеяться, что Путин умрет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда", – подчеркнул Буданов.
Он считает, что Путин сейчас находится в растерянности.
"Здесь мы можем очень много спорить, в каком состоянии может быть диктатор, который думал, что за три дня захватит всю страну и поднимет российский флаг на здании администрации в Киеве. И который третий месяц, провозглашая, что у него вторая (а иногда и первая) армия мира, не может справиться, по его словам, "с отсталым недогосударством Украиной". Это его риторика. Вот в каком он должен быть состоянии?" – сказал Буданов.
Путин родился в 1952 году. Он находится у власти с 2000 года.
6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривала уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии", говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец.
Издание New Lines Magazine, ссылаясь на аудиозапись разговора с неназванным российским олигархом, близким к Кремлю, заявило, что у Путина рак крови.
Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за "обстоятельств непреодолимой силы" Путина в политике не будет в 2022 году.
19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак.