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После вторжения в Украину на Путина совершили покушение – Буданов

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По словам Буданова, покушение на Путина (на фото) готовили "представители Кавказа"
По словам Буданова, покушение на Путина (на фото) готовили "представители Кавказа"
Фото: ЕРА

На президента РФ Владимира Путина было совершено покушение. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, нападение на российского президента готовилось после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"На Путина были покушения… На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место… Это приблизительно два месяца назад было. Еще раз говорю, что оно было неудачным. Огласки никакой это событие не получило, но оно имело место", – сказал Буданов.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

24 февраля этого года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины". В Пентагоне заявили, что Путин рассчитывал захватить Киев за несколько днейно просчитался.

Теги: Россия, Владимир Путин, разведка, покушение, война России против Украины, Кирилл Буданов
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