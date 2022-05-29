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В МИД Венгрии ответили на заявления Зеркаль о нефтепроводе "Дружба"

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Менцер раскритиковал заявления Зеркаль
Менцер раскритиковал заявления Зеркаль
Фото: Menczer Tamás / Facebook

Государственный секретарь по развитию двусторонних отношений министерства иностранных дел и торговли Венгрии Тамаш Менцер назвал неприемлемым заявление советницы министра энергетики Украины Елены Зеркаль о нефтепроводе "Дружба", по которому нефть поступает из РФ в Венгрию. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook 27 мая.

По словам Менцера, он принял у себя посла Украины в Будапеште Любовь Непоп.

Дипломат заявил, что Венгрия помогает всем, кто попал в беду, но подобные заявления об энергетической безопасности страны "шокируют и являются неприемлемыми". По его словам, он прочитал заявление Зеркаль "с большим потрясением".

"Это шокирующее и неприемлемое заявление, оно не помогает партнерству", – добавил Менцер.

Он также проинформировал посла, что на сегодня Венгрия приняла около 720 тыс. украинских беженцев, а в Украину доставила около 2 тыс. тонн гуманитарной помощи.

https://www.facebook.com/menczer.tamas/videos/1024523741504998/

25 мая Зеркаль заявила, что Украина могла бы оказать давление на Венгрию, которая блокирует введение эмбарго ЕС на российскую нефть, используя нефтепровод "Дружба". По словам Зеркаль, Венгрия сейчас воспользовалась сложившейся ситуацией.

"В руках Украины есть прекрасный рычаг – нефтепровод "Дружба". И даже если мы очень ценим отношения со Словакией, которая тоже получает нефть через нефтепровод "Дружба", то к Венгрии идет отдельный отрезок этой нитки нефтепровода. И на мой взгляд, было бы целесообразно, если бы с ним что-то произошло. Но опять же, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном на том языке, который он понимает и навязывает Евросоюзу, или мы еще не готовы к этому", – сказала она.

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

Венгрия – последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.

Теги: Россия, санкции, Венгрия, нефть, эмбарго, война России против Украины
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