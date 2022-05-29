В МИД Венгрии ответили на заявления Зеркаль о нефтепроводе "Дружба"

По словам Менцера, он принял у себя посла Украины в Будапеште Любовь Непоп.

Дипломат заявил, что Венгрия помогает всем, кто попал в беду, но подобные заявления об энергетической безопасности страны "шокируют и являются неприемлемыми". По его словам, он прочитал заявление Зеркаль "с большим потрясением".

"Это шокирующее и неприемлемое заявление, оно не помогает партнерству", – добавил Менцер.

Он также проинформировал посла, что на сегодня Венгрия приняла около 720 тыс. украинских беженцев, а в Украину доставила около 2 тыс. тонн гуманитарной помощи.

25 мая Зеркаль заявила, что Украина могла бы оказать давление на Венгрию, которая блокирует введение эмбарго ЕС на российскую нефть, используя нефтепровод "Дружба". По словам Зеркаль, Венгрия сейчас воспользовалась сложившейся ситуацией.

"В руках Украины есть прекрасный рычаг – нефтепровод "Дружба". И даже если мы очень ценим отношения со Словакией, которая тоже получает нефть через нефтепровод "Дружба", то к Венгрии идет отдельный отрезок этой нитки нефтепровода. И на мой взгляд, было бы целесообразно, если бы с ним что-то произошло. Но опять же, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном на том языке, который он понимает и навязывает Евросоюзу, или мы еще не готовы к этому", – сказала она.