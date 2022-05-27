Венгрия повысила цену на горючее для иностранцев

Прошлой осенью, как сообщал канал Еuronews, правительство страны заморозило цены на уровне 480 форинтов (примерно $1,32) за литр бензина или дизельного горючего. Это значительно ниже, чем в соседних странах, что спровоцировало так называемый бензиновый туризм.
Решение, озвученное Гуляшом, разрешает продажу топлива по этой цене только владельцам автомобилей с венгерской регистрацией. Для иностранцев будет действовать рыночная стоимость.
Правительство премьера Виктора Орбана объясняет эту меру повышением энергетической безопасности. 25 мая власти ввели в стране "чрезвычайное военное положение", которое, по словам Орбана, должно помочь защитить граждан от экономических последствий вторжения России в Украину.
Венгрия – последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ, из-за ее войны против Украины. The Wall Street Journal писал, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.
12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.
Financial Times сообщила 24 мая, что Орбан отказывается обсуждать нефтяное эмбарго против России на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе 30–31 мая. В письме главе Евросовета Шарлю Мишелю он предупредил, что предлагаемые санкции против России, которые включали бы эмбарго на российскую нефть, вызовут "серьезные проблемы с поставками" в Венгрии и подорвут ее жизненно важные интересы в области энергетической безопасности.