Венгрия повысила цену на горючее для иностранцев

Решение, озвученное Гуляшом, разрешает продажу топлива по фиксированной цене только владельцам автомобилей с венгерской регистрацией Фото: ЕРА

Прошлой осенью, как сообщал канал Еuronews, правительство страны заморозило цены на уровне 480 форинтов (примерно $1,32) за литр бензина или дизельного горючего. Это значительно ниже, чем в соседних странах, что спровоцировало так называемый бензиновый туризм.

Решение, озвученное Гуляшом, разрешает продажу топлива по этой цене только владельцам автомобилей с венгерской регистрацией. Для иностранцев будет действовать рыночная стоимость.

Правительство премьера Виктора Орбана объясняет эту меру повышением энергетической безопасности. 25 мая власти ввели в стране "чрезвычайное военное положение", которое, по словам Орбана, должно помочь защитить граждан от экономических последствий вторжения России в Украину.