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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Венгрия повысила цену на горючее для иностранцев

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Решение, озвученное Гуляшом, разрешает продажу топлива по фиксированной цене только владельцам автомобилей с венгерской регистрацией
Решение, озвученное Гуляшом, разрешает продажу топлива по фиксированной цене только владельцам автомобилей с венгерской регистрацией
Фото: ЕРА

Правительство Венгрии ввело ограничения на продажу бензина, об этом 26 мая сообщил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш на пресс-конференции, она транслировалась в Facebook политика.

Прошлой осенью, как сообщал канал Еuronews, правительство страны заморозило цены на уровне 480 форинтов (примерно $1,32) за литр бензина или дизельного горючего. Это значительно ниже, чем в соседних странах, что спровоцировало так называемый бензиновый туризм. 

Решение, озвученное Гуляшом, разрешает продажу топлива по этой цене только владельцам автомобилей с венгерской регистрацией. Для иностранцев будет действовать рыночная стоимость. 

Правительство премьера Виктора Орбана объясняет эту меру повышением энергетической безопасности. 25 мая власти ввели в стране "чрезвычайное военное положение", которое, по словам Орбана, должно помочь защитить граждан от экономических последствий вторжения России в Украину.

Контекст:

Венгрия – последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ, из-за ее войны против УкраиныThe Wall Street Journal писал, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.

12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.

Financial Times сообщила 24 мая, что Орбан отказывается обсуждать нефтяное эмбарго против России на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе 30–31 мая. В письме главе Евросовета Шарлю Мишелю он предупредил, что предлагаемые санкции против России, которые включали бы эмбарго на российскую нефть, вызовут "серьезные проблемы с поставками" в Венгрии и подорвут ее жизненно важные интересы в области энергетической безопасности.

Теги: Венгрия, бензин, Виктор Орбан, дизельное топливо, война России против Украины
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