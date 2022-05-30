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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель подтвердил, что эмбарго на нефть из России в ЕС будет частичным

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Боррель: Важно найти соглашение, которое всех объединяет
Боррель: Важно найти соглашение, которое всех объединяет
Фото: ЕРА

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 30 мая подтвердил, что соглашение стран ЕС об эмбарго на нефть из России будет частичным, чтобы учесть интересы государств, не имеющих морского доступа к поставкам топлива.

В интервью каналу Franceinfo он рассказал, что для достижения соглашения между всеми 27 странами в решении должно быть оговорено сохранение поставок по нефтепроводам. 

"Давайте будем прагматичными: страны, не имеющие выхода к морю, такие как Венгрия, Чехия или Словакия, составляют от 7 до 8% российского импорта нефти. Поэтому очевидно, что они испытают особые трудности. Мы должны дать им больше времени для адаптации. Важно найти соглашение, которое всех объединяет", – сказал глава европейской дипломатии.

30-го и 31 мая в Брюсселе проходит внеочередной саммит Европейского совета, посвященный последствиям войны в Украине. Агентство Reuters опубликовало предварительное соглашение об эмбарго на российскую нефть, в нем оговорено сохранение поставок по нефтепроводам. По информации агентства, документ предварительно одобрен всеми участниками саммита и должен обеспечить честную конкуренцию на едином рынке ЕС, а также солидарность между государствами-членами в случае внезапных перебоев в поставках.

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

Венгрия – последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.

Теги: Чехия, санкции, Словакия, Венгрия, нефть, Европейский совет, эмбарго, нефтепровод, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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