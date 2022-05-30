Боррель подтвердил, что эмбарго на нефть из России в ЕС будет частичным

В интервью каналу Franceinfo он рассказал, что для достижения соглашения между всеми 27 странами в решении должно быть оговорено сохранение поставок по нефтепроводам.
"Давайте будем прагматичными: страны, не имеющие выхода к морю, такие как Венгрия, Чехия или Словакия, составляют от 7 до 8% российского импорта нефти. Поэтому очевидно, что они испытают особые трудности. Мы должны дать им больше времени для адаптации. Важно найти соглашение, которое всех объединяет", – сказал глава европейской дипломатии.
30-го и 31 мая в Брюсселе проходит внеочередной саммит Европейского совета, посвященный последствиям войны в Украине. Агентство Reuters опубликовало предварительное соглашение об эмбарго на российскую нефть, в нем оговорено сохранение поставок по нефтепроводам. По информации агентства, документ предварительно одобрен всеми участниками саммита и должен обеспечить честную конкуренцию на едином рынке ЕС, а также солидарность между государствами-членами в случае внезапных перебоев в поставках.
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
Венгрия – последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.