Боррель подтвердил, что эмбарго на нефть из России в ЕС будет частичным

В интервью каналу Franceinfo он рассказал, что для достижения соглашения между всеми 27 странами в решении должно быть оговорено сохранение поставок по нефтепроводам.

"Давайте будем прагматичными: страны, не имеющие выхода к морю, такие как Венгрия, Чехия или Словакия, составляют от 7 до 8% российского импорта нефти. Поэтому очевидно, что они испытают особые трудности. Мы должны дать им больше времени для адаптации. Важно найти соглашение, которое всех объединяет", – сказал глава европейской дипломатии.

30-го и 31 мая в Брюсселе проходит внеочередной саммит Европейского совета, посвященный последствиям войны в Украине. Агентство Reuters опубликовало предварительное соглашение об эмбарго на российскую нефть, в нем оговорено сохранение поставок по нефтепроводам. По информации агентства, документ предварительно одобрен всеми участниками саммита и должен обеспечить честную конкуренцию на едином рынке ЕС, а также солидарность между государствами-членами в случае внезапных перебоев в поставках.