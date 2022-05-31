Евросоюз договорился о частичном запрете поставок российской нефти – глава Евросовета

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это сразу покрывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимум давления на Россию с целью прекращения войны", – написал он.
Глава Евросовета отметил, что новый пакет санкций против России включает и "другие жесткие меры": отключение от системы SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк", запрет еще трех государственных вещателей РФ, а также включение в санкционный список "лиц, ответственных за военные преступления в Украине".
This sanctions package includes other hard-hitting measures:— Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022
de-Swifting the largest Russian bank Sberbank,
banning 3 more Russian state-owned broadcasters,
and sanctioning individuals responsible for war crimes in #Ukraine#EUCO
Также Мишель объявил о готовности Евросоюза вместе с "Большой семеркой" предоставить Украине €9 млрд помощи для ее восстановления.
#EUCO will continue helping #Ukraine with its immediate liquidity needs, together with @G7— Charles Michel (@CharlesMichel) May 30, 2022
EUCO is ready to grant #Ukraine EUR 9 billion.
Strong and concrete support to #Ukraine’s reconstruction.
30 мая президент Украины Владимир Зеленский обращался к Европейскому совету с призывом согласовать шестой пакет санкций, который предполагал эмбарго на российскую нефть.
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
Последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ, – это Венгрия. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.
30 мая в Брюсселе стартовал саммит ЕС. Фон дер Ляйен сказала, что не ожидает, что шестой пакет санкций будет согласован на этом саммите. По ее словам, решены все вопросы, кроме одного – поставок нефти по трубопроводу.