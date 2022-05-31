Евросоюз договорился о частичном запрете поставок российской нефти – глава Евросовета

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это сразу покрывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимум давления на Россию с целью прекращения войны", – написал он.

Глава Евросовета отметил, что новый пакет санкций против России включает и "другие жесткие меры": отключение от системы SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк", запрет еще трех государственных вещателей РФ, а также включение в санкционный список "лиц, ответственных за военные преступления в Украине".

This sanctions package includes other hard-hitting measures:



de-Swifting the largest Russian bank Sberbank,



banning 3 more Russian state-owned broadcasters,



and sanctioning individuals responsible for war crimes in #Ukraine#EUCO — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022

Также Мишель объявил о готовности Евросоюза вместе с "Большой семеркой" предоставить Украине €9 млрд помощи для ее восстановления.

#EUCO will continue helping #Ukraine with its immediate liquidity needs, together with @G7



EUCO is ready to grant #Ukraine EUR 9 billion.



Strong and concrete support to #Ukraine’s reconstruction. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 30, 2022

30 мая президент Украины Владимир Зеленский обращался к Европейскому совету с призывом согласовать шестой пакет санкций, который предполагал эмбарго на российскую нефть.