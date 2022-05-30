Европе придется отказаться от российской нефти – Зеленский

Чем быстрее Европа откажется от российской нефти, тем выгоднее будет для нее самой, считает Зеленский Фото: ЕРА

Зеленский сегодня обращался в Европейскому совету с призывом согласовать шестой пакет санкций. По мнению президента, пауза с принятием этого пакета, в котором, как ожидается, будет эмбарго на российскую нефть, слишком затянулась.

"Ключевой пункт – это, конечно же, нефть. Считаю, что Европе, в любом случае, придется отказаться от российской нефти, от нефтепродуктов. Потому что это о независимости самих европейцев от российского энергетического оружия. И чем раньше это произойдет, чем полнее будет отказ от российской нефти, тем выгоднее будет, наконец, самой Европе", – подчеркнул президент.

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