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Зеленский: Прошло уже очень много времени без усиления европейских санкций против РФ. Нужно исправить это немедленно

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Зеленский: Россия должна почувствовать гораздо большую цену своей агрессии
Зеленский: Россия должна почувствовать гораздо большую цену своей агрессии
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении 30 мая заявил, что пауза с принятием шестого пакета санкций против России "слишком затянулась".

Обращение обнародовано на YouTube-канале Офиса президента. 

Зеленский сегодня обращался в Европейскому совету с призывом согласовать шестой пакет санкций.

По словам президента, коммуникация по этому вопросу сегодня – его главная цель. 

"Пятый санкционный пакет был введен еще 8 апреля. Так что прошло очень много времени без усиления европейских санкций против России. О том, что это нужно наконец-то исправить – и исправить немедленно, – говорил в своем обращении к лидерам европейских стран, которые собрались на заседании Европейского совета. В частности, чтобы обсудить и этот вопрос. Я благодарен Шарлю Мишелю, президенту Европейского совета, за поддержку интересов Украины, интересов всей Европы и за попытки как можно быстрее найти нужные компромиссы, чтобы шестой санкционный пакет Европейского союза все же был принят. Россия должна почувствовать гораздо большую цену своей агрессии", – подчеркнул президент в обращении к украинцам. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс президента України / YouTube
Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

Последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ, – это Венгрия. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.

Сегодня в Брюсселе стартовал саммит ЕС. Фон дер Ляйен сказала, что не ожидает, что шестой пакет санкций будет согласован на этом саммите. По ее словам, решены все вопросы, кроме одного – поставок нефти по трубопроводу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, саммит ЕС, эмбарго, Владимир Зеленский, обращение
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