В результате обстрела РФ в Херсонской области погибла девятилетняя девочка, еще двое детей ранены – Зеленский

Зеленский: Я очень рассчитываю на вашу принципиальность и активность в том, чтобы каждый российский военный, который убивал или пытал наших людей, предстали перед судом Фото: president.gov.ua

"В результате российских обстрелов Херсонской области Украины погибла девочка, ей было девять лет. Еще двое детей ранены: младенец семи месяцев и девочка пяти лет. Ни один нормальный человек не может просто смириться с этим, с такими преступлениями. Ежедневными", – сообщил Зеленский в заключительной части своей речи.

Он подчеркнул, что это сознательные убийства российскими военными украинского мирного населения, маленьких детей.

"Они точно знают, по кому они стреляют. И я очень рассчитываю на вашу принципиальность и активность в том, чтобы каждый российский военный, который убивал или истязал наших людей, и каждый командир, который отдавал такие приказы или потакал этому, предстали перед судом. Европа точно это может сделать", – добавил Зеленский.

По данным Офиса генпрокурора, дети, которых говорил президент, пострадали в результате артиллерийского обстрела оккупантов села Миролюбовка 29 мая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)