"Детонация длилась не менее часа". ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке

"Если считать 21 серию за сезон, то вчера вечером в Чернобаевке открыли новый. 22-е, или первое в новом сезоне, поражение склада боеприпасов. Детонация длилась не менее часа. Украинский сокол падает на жертву неотвратимо", – написал Арестович.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области временно оккупирована российскими войсками.
Аэродром возле Чернобаевки в 10 км от Херсона используется оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.