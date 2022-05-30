"Детонация длилась не менее часа". ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке

"Если считать 21 серию за сезон, то вчера вечером в Чернобаевке открыли новый. 22-е, или первое в новом сезоне, поражение склада боеприпасов. Детонация длилась не менее часа. Украинский сокол падает на жертву неотвратимо", – написал Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)