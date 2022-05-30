"Почему вы зависите от России, а не наоборот?" Зеленский выступил на заседании Евросовета. Видео

Президент говорил о единстве в Евросоюзе и шестом пакете санкций против России.
"Россия хочет видеть на таких заседаниях не целостный Европейский совет, который мы сейчас видим, и не единый Европейский союз, а 27 отдельных государств, 27 обломков, которые невозможно собрать в кучу. Это их желание. Такая политика агрессора – последовательная, и в ней нет никакого промедления", – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что России не нужно проводить саммиты и искать компромиссы, как ЕС, для принятия решений.
"Сейчас мы видим одновременно – как российское наступление на Донбассе разрушает наши города, разрушает общины Украины и как европейское единство, желаемое европейское единство может пошатнуться. 8 апреля, на 44-й день этой войны, был введен пятый санкционный пакет Евросоюза. И с тех пор прошло уже 52 дня. Что произошло за этот период?" – продолжил президент.
Он рассказал, что число погибших детей в результате российской агрессии в Украине увеличилось с 169 до 243, а число ракет, выпущенных оккупантами по территории страны, выросло с 1,6 тыс. до почти 2,5 тыс.
Таков "прогресс" российской агрессии, подчеркнул Зеленский.
"Конечно, я хочу, чтобы вы меня поняли: я не обвиняю никого из вас. Вина за все происходящее – только на российском государстве. Но я уверен, что каждому, каждой из вас очевидно, что должен быть прогресс и в санкциях за эту агрессию. И для нас это очень нужно. И нам это очень поможет! Такой прогресс, чтобы Россия начала искать мир. И только это может быть нашим общим требованием. Мир. Никаких компромиссов за счет нашей территориальной целостности, нашего суверенитета не может быть!" – добавил президент.
Он выразил благодарность тем, кто продвигает санкционный пакет и пытается сделать его эффективным.
"Однако его пока, к сожалению, почему-то нет. И почему вы зависите от России, от ее давления, а не наоборот? Россия должна зависеть от вас. Почему Россия все еще может зарабатывать почти €1 млрд в день, продавая энергоресурсы? Почему банки государства-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой? Серьезные вопросы. И почему на территории Евросоюза все еще активны российские пропагандистские каналы? Это информационное орудие Российской Федерации. Почему российские государственные служащие, поддерживающие войну, и судьи, открыто помогающие репрессиям, до сих пор не под санкциями? Каждый из этих важных вопросов – не просто о санкционных пакетах или войне в Украине. Все это – о нас с вами. Все это – о самой Европе", – резюмировал Зеленский.
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
Последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ, – это Венгрия. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.
Сегодня в Брюсселе стартовал саммит ЕС. Фон дер Ляйен сказала, что не ожидает, что шестой пакет санкций будет согласован на этом саммите. По ее словам, решены все вопросы, кроме одного – поставок нефти по трубопроводу.