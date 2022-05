Пионтковский: Киссинджер давно на российском содержании. Это не новость

"Активизировались в Америке некоторые люди. Для меня были открытия. Когда какой-нибудь агент КГБ Дмитрий Симис выступает или давно [находящийся] на российском содержании [бывший госсекретарь США Генри] Киссинджер, – это не новость. Но [есть] очень серьезные люди из вашингтонского политикума. [Автор The Washington Post] Дэвид Игнатиус или председатель Совета по международным делам Ричард Хаус выступили с такими статейками, что, мол, не унижайте Россию. Список российской агентуры в Европе и США просто невероятный. Я, казалось бы, все знал об этом списке, но для меня было несколько неприятных открытий", – сообщил Пионтковский.

Статью газеты The New York Times, где говорилось, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения", политолог назвал "самым хамским выступлением".

"The New York Times меня совсем не удивила. Это было самое хамское выступление. Основной посыл – президент Джо Байден должен объяснить президенту Владимиру Зеленскому и своим людям, что Америка не может безгранично продолжать военную, финансовую, политическую поддержку. Это не привело [ни к чему]. Мы привыкли, что The New York Times – это икона. Но это давно уже не икона, даже не орган Демократической партии. Это листок крайне левого крыла Демократической партии. Меня поражают эти люди. Когда они так же защищали СССР, этому можно было найти хоть какое-то объяснение – это марксиситы, они верят, что пролетариат угнетают, а Советский Союз построен справедливо. Но теперь те же люди продолжают служить самому бандитскому капитализму в мире. Это совершенно невероятно", – сказал политолог.

