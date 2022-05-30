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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Киссинджер давно на российском содержании. Это не новость

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе Киссинджер выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Киссинджер выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России
Фото: EPA

Список российской агентуры в США и Европе впечатляющий, сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону проживающий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

"Активизировались в Америке некоторые люди. Для меня были открытия. Когда какой-нибудь агент КГБ Дмитрий Симис выступает или давно [находящийся] на российском содержании [бывший госсекретарь США Генри] Киссинджер, – это не новость. Но [есть] очень серьезные люди из вашингтонского политикума. [Автор The Washington Post] Дэвид Игнатиус или председатель Совета по международным делам Ричард Хаус выступили с такими статейками, что, мол, не унижайте Россию. Список российской агентуры в Европе и США просто невероятный. Я, казалось бы, все знал об этом списке, но для меня было несколько неприятных открытий", – сообщил Пионтковский.

Статью газеты The New York Times, где говорилось, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения", политолог назвал "самым хамским выступлением".

"The New York Times меня совсем не удивила. Это было самое хамское выступление. Основной посыл – президент Джо Байден должен объяснить президенту Владимиру Зеленскому и своим людям, что Америка не может безгранично продолжать военную, финансовую, политическую поддержку. Это не привело [ни к чему]. Мы привыкли, что The New York Times – это икона. Но это давно уже не икона, даже не орган Демократической партии. Это листок крайне левого крыла Демократической партии. Меня поражают эти люди. Когда они так же защищали СССР, этому можно было найти хоть какое-то объяснение – это марксиситы, они верят, что пролетариат угнетают, а Советский Союз построен справедливо. Но теперь те же люди продолжают служить самому бандитскому капитализму в мире. Это совершенно невероятно", – сказал политолог.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.

25 мая президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эти слова Киссинджера. Он отметил: что бы ни делала Россия, в мире всегда находится кто-то, кто говорит: "Давайте учтем ее интересы", чтобы "вроде бы не было отчуждения России от Европы". Зеленский провел аналогию между нынешними событиями в Украине и ситуацией в Мюнхене в 1938 году: "Кстати, в реальном 1938 году, когда семья господина Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что надо вроде бы адаптироваться к нацистам, вместо того, чтобы спасаться или бороться с ними", – заявил Зеленский.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Украина, СССР, Джо Байден, Генри Киссинджер, Андрей Пионтковский, политика, Владимир Зеленский, The New York Times, The Washington Post
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