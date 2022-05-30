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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ФСБ РФ хотела скомпрометировать ОБСЕ и обвинить в шпионаже в пользу Украины – СБУ

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ФСБ России провела серию провокаций, чтобы дискредитировать миссию ОБСЕ в оккупированных районах юга и востока Украины
ФСБ России провела серию провокаций, чтобы дискредитировать миссию ОБСЕ в оккупированных районах юга и востока Украины
Фото: EPA

Служба безопасности Украины сорвала спецоперацию Федеральной службы безопасности России, направленную против Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). РФ хотела обвинить работников миссии в оккупированных районах юга и востока Украины в необъективности. Об этом 30 мая сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в Telegram.

Спецслужбы России провели серию провокаций во временно оккупированных районах юга и востока Украины, планируя сделать постановочные сюжеты для СМИ, чтобы обвинить работников ОБСЕ в якобы шпионаже в пользу СБУ, заявил Дехтяренко. 

"Для сбора "доказательной базы" захватчики незаконно врывались в дома работников ОБСЕ и "выбивали" из них компрометирующую информацию", – сказал он.

В частности, во временно оккупированном Херсоне сотрудники ФСБ представились работниками СБУ и заставили члена мониторинговой миссии сотрудничать с ними.

"C 16-го по 23 мая сотрудники ФСБ, угрожая убийством, заставили работников миссии на камеру "свидетельствовать" об ограблении офиса якобы украинскими стражами порядка", – говорится в сообщении СБУ. Но именно россияне до этого грабили его пять раз, отметил спикер Службы безопасности. 

Контекст:

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины, – начала работу 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе.

28 апреля ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в УкраинеЭто решение приняли после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии

Теги: Россия, СБУ, Украина, ОБСЕ, ФСБ, российская агрессия, война России против Украины
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