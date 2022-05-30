ФСБ РФ хотела скомпрометировать ОБСЕ и обвинить в шпионаже в пользу Украины – СБУ

Спецслужбы России провели серию провокаций во временно оккупированных районах юга и востока Украины, планируя сделать постановочные сюжеты для СМИ, чтобы обвинить работников ОБСЕ в якобы шпионаже в пользу СБУ, заявил Дехтяренко.
"Для сбора "доказательной базы" захватчики незаконно врывались в дома работников ОБСЕ и "выбивали" из них компрометирующую информацию", – сказал он.
В частности, во временно оккупированном Херсоне сотрудники ФСБ представились работниками СБУ и заставили члена мониторинговой миссии сотрудничать с ними.
"C 16-го по 23 мая сотрудники ФСБ, угрожая убийством, заставили работников миссии на камеру "свидетельствовать" об ограблении офиса якобы украинскими стражами порядка", – говорится в сообщении СБУ. Но именно россияне до этого грабили его пять раз, отметил спикер Службы безопасности.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины, – начала работу 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе.
28 апреля ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Это решение приняли после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.