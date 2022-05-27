СБУ задержала львовянина, которого подозревают в корректировке ракетных ударов по Львову 18 апреля, когда погибли люди

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачен и уведомлен о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), житель Львова", – говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, с апреля 2022 года подозреваемый добровольно сотрудничал с российскими оккупантами, посылал им через Telegram информацию о размещении на территории Львова военных объектов и объектов критической инфраструктуры.
"Мужчина непосредственно осуществлял корректировку ракетных ударов 18 апреля, в том числе по автосервису в городе Львове, в результате чего погибло четыре человека и четверо получили ранения", – сказано в сообщении.
Суд арестовал задержанного без возможности внесения залога.
Досудебное расследование ведет управление СБУ во Львовской области.
Контекст:
Утром 18 апреля оккупанты нанесли четыре удара по Львову. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что три ракеты попали в объект военной инфраструктуры (неиспользуемые склады), а еще одна – в шиномонтаж.
В результате ударов погибло семь человек, 11 пострадали, включая трехлетнего мальчика, сообщали местные власти. "На СТО, в которую попала российская ракета, находились около 20 человек. Погибли семь невинных мирных жителей, четверо из них – работники станции технического обслуживания", – уточнял Козицкий. Ударной волной разбило окна в отеле поблизости, где жили эвакуированные переселенцы.