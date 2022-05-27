СБУ задержала львовянина, которого подозревают в корректировке ракетных ударов по Львову 18 апреля, когда погибли люди

Одна из ракет 18 апреля прилетела в шиномонтаж во Львове Фото: Андрій Садовий / Facebook

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачен и уведомлен о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), житель Львова", – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, с апреля 2022 года подозреваемый добровольно сотрудничал с российскими оккупантами, посылал им через Telegram информацию о размещении на территории Львова военных объектов и объектов критической инфраструктуры.

"Мужчина непосредственно осуществлял корректировку ракетных ударов 18 апреля, в том числе по автосервису в городе Львове, в результате чего погибло четыре человека и четверо получили ранения", – сказано в сообщении. Суд арестовал задержанного без возможности внесения залога. Досудебное расследование ведет управление СБУ во Львовской области.