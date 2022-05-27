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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала львовянина, которого подозревают в корректировке ракетных ударов по Львову 18 апреля, когда погибли люди

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Одна из ракет 18 апреля прилетела в шиномонтаж во Львове
Одна из ракет 18 апреля прилетела в шиномонтаж во Львове
Фото: Андрій Садовий / Facebook

Правоохранители сообщили о подозрении и задержали жителя Львова – его подозревают в том, что он корректировал ракетные удары оккупантов по объектам критической инфраструктуры города. Об этом сообщил 27 мая Офис генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачен и уведомлен о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), житель Львова", – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, с апреля 2022 года подозреваемый добровольно сотрудничал с российскими оккупантами, посылал им через Telegram информацию о размещении на территории Львова военных объектов и объектов критической инфраструктуры.

"Мужчина непосредственно осуществлял корректировку ракетных ударов 18 апреля, в том числе по автосервису в городе Львове, в результате чего погибло четыре человека и четверо получили ранения", – сказано в сообщении.

Суд арестовал задержанного без возможности внесения залога.

Досудебное расследование ведет управление СБУ во Львовской области.

Контекст:

Утром 18 апреля оккупанты нанесли четыре удара по Львову. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что три ракеты попали в объект военной инфраструктуры (неиспользуемые склады), а еще одна – в шиномонтаж.

В результате ударов погибло семь человек, 11 пострадали, включая трехлетнего мальчика, сообщали местные власти. "На СТО, в которую попала российская ракета, находились около 20 человек. Погибли семь невинных мирных жителей, четверо из них – работники станции технического обслуживания", – уточнял Козицкий. Ударной волной разбило окна в отеле поблизости, где жили эвакуированные переселенцы.

Теги: Львов, СБУ, арест, госизмена, война России против Украины, ракеты, подозрение, ракета, Офис генпрокурора
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