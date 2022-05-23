Житель Бахмута сообщал оккупантам о перемещении ВСУ и ставил метки на электронных картах – Офис генпрокурора

"В мае 2022 года гражданин в условиях военного положения добровольно согласился помогать оккупантам. Мужчина через интернет передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных сил Украины, а также снимал места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на территории Бахмута Донецкой области", – говорится в сообщении.

Кроме того, он наносил метки на электронные карты и сообщал оккупантам о попадании ракет в здания гражданской инфраструктуры города.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения). Он арестован без возможности выйти под залог.

Война России против Украины. Главное (обновляется)