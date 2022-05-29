Контрактники армии РФ ждут конца мая, чтобы сбежать из Украины – перехват СБУ

Российские военные получают угрозы, что им испортят характеристику в личном деле за отказ воевать Фото: depositphotos.com

"За...бало все. Короче, сказали: замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Приезжают, агитируют, младшие классы пишут письма: "Вот если вы уедете, кто тут останется", – говорит оккупант.

По его словам, российские военные получают угрозы, что им испортят характеристику в личном деле за отказ воевать. Но пока никого это не остановило.

"Думаю, бл...дь, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах...й, надо как-то выбираться. Буду искать что-то на гражданке. Не сошелся же мир на армии, правильно?" – говорит он.