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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Контрактники армии РФ ждут конца мая, чтобы сбежать из Украины – перехват СБУ

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Российские военные получают угрозы, что им испортят характеристику в личном деле за отказ воевать
Российские военные получают угрозы, что им испортят характеристику в личном деле за отказ воевать
Фото: depositphotos.com

В конце мая этого года истекает определенный законодательством России 90-дневный срок на проведение "специальной военной операции" в Украине. Поэтому те солдаты, которые въехали в Украину в феврале, могут "законно" покинуть службу. Об этом свидетельствуют телефонные разговоры оккупантов, которые перехватила Служба безопасности Украины.

"За...бало все. Короче, сказали: замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Приезжают, агитируют, младшие классы пишут письма: "Вот если вы уедете, кто тут останется", – говорит оккупант.

По его словам, российские военные получают угрозы, что им испортят характеристику в личном деле за отказ воевать. Но пока никого это не остановило.

"Думаю, бл...дь, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах...й, надо как-то выбираться. Буду искать что-то на гражданке. Не сошелся же мир на армии, правильно?" – говорит он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/4652991991468885/

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, война, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты
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