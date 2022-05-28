Российские оккупанты, вернувшись из Украины, начали массово насиловать женщин в РФ – перехват СБУ

"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании. Валуйки, Уразово, Вейделевка (все поселки находятся в приграничной Белгородской области. – "ГОРДОН")", – рассказывает женщина. На что ее супруг говорит ей сидеть дома, никуда не выходить в темное время и "никаких бровей и ногтей".
По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.
"Мама говорит, что там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…" – уточняет она.
Женщина также рассказала историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование 15 солдатами.
Офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой постоянно получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.