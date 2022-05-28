Российские оккупанты, вернувшись из Украины, начали массово насиловать женщин в РФ – перехват СБУ

Судя по перехвату, случаи изнасилования в Белгородской области участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов Фото: depositphotos.com

"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании. Валуйки, Уразово, Вейделевка (все поселки находятся в приграничной Белгородской области. – "ГОРДОН")", – рассказывает женщина. На что ее супруг говорит ей сидеть дома, никуда не выходить в темное время и "никаких бровей и ногтей".

По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.

"Мама говорит, что там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…" – уточняет она.

Женщина также рассказала историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование 15 солдатами.