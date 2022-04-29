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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Позиция РФ не оставила другого выбора". ОБСЕ объявила о закрытии мониторинговой миссию в Украине

СММ ОБСЕ работала в Украине с 2014 года
СММ ОБСЕ работала в Украине с 2014 года
Фото: ЕРА

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине.

Об этом председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь организации Хельга Шмид объявили 28 апреля, сообщается на сайте ОБСЕ. 

Это решение приняли после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии

"Это непростое решение. Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата СММ, но позиция Российской Федерации не оставила нам другого выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии. Миссия сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах, содействии прекращению огня и работе по смягчению последствий конфликта для гражданского населения. Работа членов СММ заслуживает нашей признательности и благодарности", – сказал Рау. 

Он сообщил, что во время председательства Польши в ОБСЕ будет продолжено взаимодействие с государствами-участниками "с целью изучения альтернативных вариантов будущей роли ОБСЕ" в Украине.  

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Контекст:

СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины, начала работу 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовила отчеты об обстановке в стране, а также участвовала в переговорах между сторонами конфликта.

3 марта 2022 года СММ сообщила о гибели сотрудницы в Харькове в результате обстрела российскими оккупационными войсками. 6 марта, после того, как офис СММ в Мариуполе был обстрелян оккупантами, миссия сообщила об уходе из Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Польша, ОБСЕ, миссия, конфликт, Збигнев Рау, Хельга Шмид
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