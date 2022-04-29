"Позиция РФ не оставила другого выбора". ОБСЕ объявила о закрытии мониторинговой миссию в Украине

Об этом председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь организации Хельга Шмид объявили 28 апреля, сообщается на сайте ОБСЕ.
Это решение приняли после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.
"Это непростое решение. Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата СММ, но позиция Российской Федерации не оставила нам другого выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии. Миссия сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах, содействии прекращению огня и работе по смягчению последствий конфликта для гражданского населения. Работа членов СММ заслуживает нашей признательности и благодарности", – сказал Рау.
Он сообщил, что во время председательства Польши в ОБСЕ будет продолжено взаимодействие с государствами-участниками "с целью изучения альтернативных вариантов будущей роли ОБСЕ" в Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины, начала работу 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовила отчеты об обстановке в стране, а также участвовала в переговорах между сторонами конфликта.
3 марта 2022 года СММ сообщила о гибели сотрудницы в Харькове в результате обстрела российскими оккупационными войсками. 6 марта, после того, как офис СММ в Мариуполе был обстрелян оккупантами, миссия сообщила об уходе из Украины.