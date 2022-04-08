"Если нет механизмов, надо создать процедуру". Кулеба считает необходимым исключить РФ из ОБСЕ

"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили основы Хельсинкского заключительного акта", – написал министр.
По его мнению, членство РФ в ОБСЕ представляет собой угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе.
"Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда необходимо создать процедуру и исключить РФ", – написал Кулеба.
Невиправдана агресія та звірства Росії зруйнували самі засади Гельсінського заключного акту. Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі. Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру та видалити РФ.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 8, 2022
Кулеба и ранее призывал исключить Россию "из всех цивилизованных организаций и площадок" за преступления, которые она совершает в Украине.
Европейский парламент на заседании 7 апреля принял резолюцию, которой призвал исключить Россию из состава ряда международных организаций – "Большой двадцатки" (G20), Совета ООН по правам человека, Интерпола, Всемирной торговой организации, ЮНЕСКО. Также евродепутаты требуют отключить все российские банки от системы SWIFT, запретить всем судам, связанным с РФ, заходить в территориальные воды и порты ЕС, заблокировать автомобильные перевозки из России и Беларуси.
7 апреля Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека. За это проголосовали 93 члена Генассамблеи, против – 24, воздержались – 58. После этого Россия заявила что сама "приняла решение о досрочном прекращении полномочий" в СПЧ ООН.