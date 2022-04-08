"Если нет механизмов, надо создать процедуру". Кулеба считает необходимым исключить РФ из ОБСЕ

Кулеба считает, что членство РФ в ОБСЕ представляет собой угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе Фото: EPA

"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили основы Хельсинкского заключительного акта", – написал министр.

По его мнению, членство РФ в ОБСЕ представляет собой угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда необходимо создать процедуру и исключить РФ", – написал Кулеба.