CNN: Фильтрационные лагеря на востоке Украины курирует ФСБ. Их цель – уничтожение украинской идентичности

CNN: Украинцы попадают в лагеря, пытаясь избежать боевых действий, также их против воли забирают в контрольно-пропускных пунктах и в бомбоубежищах Фото: Людмила Денісова / Facebook

Они утверждают, что так называемые центры обработки находятся в ведении Федеральной службы безопасности РФ. Еще до вторжения в Украину ФСБ планировала создать и использовать сеть фильтрационных лагерей, чтобы убивать "политически нежелательных" украинцев, а остальных отправлять в Россию.

По словам очевидцев, на которых ссылается CNN, некоторые украинцы, находящиеся в лагерях, попали туда добровольно, пытаясь избежать боевых действий. Но многих против воли забрали в контрольно-пропускных пунктах и в бомбоубежищах. Условия люди описывают как "ужасающие". Речь о жестоких проверках и пытках, антисанитарии в палаточных городках, школах и больницах, где их содержат.

Директор российских программ организации Human Rights Watch Татьяна Локшина сообщила CNN, что сотни украинских мужчин были вывезены из Мариуполя и содержатся в городе Безыменное.

"Им сказали, что они смогут выехать через два-четыре дня, как только пройдут фильтрацию, но паспорта им не вернули. Так что хоть они и не под замком, но выехать не могут", – рассказала она, пояснив, что находящиеся в лагере не понимают перспективы и длительности их возможного задержания.

По словам свидетелей с блокпостов в Ростове и других российских городах, многих украинцев после лагеря отправляют в отдаленные регионы России. Если повезет, им обещают предоставить временное жилье, российскую SIM-карту и небольшую сумму денег. Других просто бросают ни с чем и ждут, что они выживут сами по себе.

Все это является частью усилий России по укреплению политического контроля над оккупированными территориями, делает вывод CNN. При этом используются два метода: прямое уничтожение населения и уничтожение национальной идентичности, правозащитники называют это культурным геноцидом. Последнее, пишет CNN, активно использовалось Россией во время обеих чеченских войн.

"Людей не обязательно тащить силой, их просто ставят в ситуацию, когда нет выбора: садишься в автобус и едешь на фильтрацию, а потом в Россию или погибаешь под обстрелом", – говорит Локшина.