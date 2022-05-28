CNN: Фильтрационные лагеря на востоке Украины курирует ФСБ. Их цель – уничтожение украинской идентичности

Они утверждают, что так называемые центры обработки находятся в ведении Федеральной службы безопасности РФ. Еще до вторжения в Украину ФСБ планировала создать и использовать сеть фильтрационных лагерей, чтобы убивать "политически нежелательных" украинцев, а остальных отправлять в Россию.
По словам очевидцев, на которых ссылается CNN, некоторые украинцы, находящиеся в лагерях, попали туда добровольно, пытаясь избежать боевых действий. Но многих против воли забрали в контрольно-пропускных пунктах и в бомбоубежищах. Условия люди описывают как "ужасающие". Речь о жестоких проверках и пытках, антисанитарии в палаточных городках, школах и больницах, где их содержат.
Директор российских программ организации Human Rights Watch Татьяна Локшина сообщила CNN, что сотни украинских мужчин были вывезены из Мариуполя и содержатся в городе Безыменное.
"Им сказали, что они смогут выехать через два-четыре дня, как только пройдут фильтрацию, но паспорта им не вернули. Так что хоть они и не под замком, но выехать не могут", – рассказала она, пояснив, что находящиеся в лагере не понимают перспективы и длительности их возможного задержания.
По словам свидетелей с блокпостов в Ростове и других российских городах, многих украинцев после лагеря отправляют в отдаленные регионы России. Если повезет, им обещают предоставить временное жилье, российскую SIM-карту и небольшую сумму денег. Других просто бросают ни с чем и ждут, что они выживут сами по себе.
Все это является частью усилий России по укреплению политического контроля над оккупированными территориями, делает вывод CNN. При этом используются два метода: прямое уничтожение населения и уничтожение национальной идентичности, правозащитники называют это культурным геноцидом. Последнее, пишет CNN, активно использовалось Россией во время обеих чеченских войн.
"Людей не обязательно тащить силой, их просто ставят в ситуацию, когда нет выбора: садишься в автобус и едешь на фильтрацию, а потом в Россию или погибаешь под обстрелом", – говорит Локшина.
Российские оккупанты ввели в каждом городе на временно оккупированных территориях Украины принудительную фильтрацию для местных жителей. Об этом 16 мая сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают", – говорится в сообщении.
Денисова рассказала, что Россия запустила фильтрационные лагеря для украинцев еще до начала широкомасштабного вторжения, но никто не обратил на это внимания.
18 марта основатель издания "ГОРДОН", телеведущий Дмитрий Гордон заявлял, что украинские беженцы, которые выезжают в РФ по гуманитарным коридорам, организованным оккупационными войсками, оказываются в фильтрационных лагерях. 19 марта эту информацию подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.