После провалов ФСБ Путин отдал разведку в Украине ГРУ – расследователи

По данным журналистов, ответственным за сбор разведывательных данных назначили первого заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева.

Великобритания и Европейский союз обвиняют Алексеева в том, что он руководил отравлением российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году. Также он находится под санкциями США за прямое кибервмешательство в выборы в США в 2016 году.

Первое публичное упоминание о таких изменениях прозвучало в эфире пропагандистского телеканала "Царьград" в специальной передаче под названием "Генералы победы: кто отвечает за российскую спецоперацию?". В эфире рассказывали о российских военных командирах, которые якобы должны наконец-то добиться выполнения поставленных задач в Украине.

В этом эфире впервые пропагандисты отдельно выделили Алексеева – как ответственного за разведку так называемой "специальной военной операции" в Украине.

До этого разведкой в Украине занималась пятая служба ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей). Однако многочисленные провалы российских оккупантов в начале полномасштабной войны, разоблачение секретных планов Кремля западной разведкой и отсутствие "народных восстаний русскоязычных", которые обещали Путину, подорвали доверие к службе, говорят журналисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)