После провалов ФСБ Путин отдал разведку в Украине ГРУ – расследователи

По данным журналистов, ответственным за сбор разведывательных данных назначили первого заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева.
Великобритания и Европейский союз обвиняют Алексеева в том, что он руководил отравлением российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году. Также он находится под санкциями США за прямое кибервмешательство в выборы в США в 2016 году.
Первое публичное упоминание о таких изменениях прозвучало в эфире пропагандистского телеканала "Царьград" в специальной передаче под названием "Генералы победы: кто отвечает за российскую спецоперацию?". В эфире рассказывали о российских военных командирах, которые якобы должны наконец-то добиться выполнения поставленных задач в Украине.
В этом эфире впервые пропагандисты отдельно выделили Алексеева – как ответственного за разведку так называемой "специальной военной операции" в Украине.
До этого разведкой в Украине занималась пятая служба ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей). Однако многочисленные провалы российских оккупантов в начале полномасштабной войны, разоблачение секретных планов Кремля западной разведкой и отсутствие "народных восстаний русскоязычных", которые обещали Путину, подорвали доверие к службе, говорят журналисты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 марта "Медуза" написала, что руководство 5-й службы ФСБ отправили под домашний арест. Журналисты сообщали, что эта служба отвечала за предоставление Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.
"Похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать", – писало издание.
10 апреля руководитель группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил, что Путин провел чистку в 5-й службе ФСБ.