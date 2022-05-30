Львовские десантники ликвидировали взвод псковских оккупантов – командование ДШВ ВСУ

Об этом 30 мая сообщило в Facebook командование Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск (ВДВ) из Московии, – рассказал командир артподразделения бригады. – Было успешно уничтожено около 20 российских оккупантов, которые продвигались вперед вместе с бронетехникой".

Украинские военные отметили, что данная военная часть оккупантов еще с 2014 года "неоднократно противостояла именно львовским десантникам и несла значительные потери от защитников Украины".

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