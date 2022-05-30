Россия понесла в Украине "огромные" потери среди офицеров среднего и младшего звена – британская разведка

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли около 30 350 военных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По данным ведомства, младшим офицерам из РФ приходится руководить тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку в российской армии не хватает хорошо обученных и наделенных полномочиями кадров.

"Потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению. Более того, батальонные тактические группы, которые воссоздаются в Украине из уцелевших частей из нескольких подразделений, скорее всего, будут менее эффективны из-за нехватки младших командиров", – говорится в сообщении.

В минобороны Великобритании считают, что нехватка опытных и заслуживающих доверия командиров взводов и рот приведет к дальнейшему снижению боевого духа и отсутствию дисциплины в рядах оккупантов.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 May 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/A9VVmuIBU4 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 30, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)