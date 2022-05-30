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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в небе Украины уничтожены семь объектов российских оккупантов – Воздушные силы ВСУ

Авиация Воздушных сил наносит воздушные удары по оккупантам
Авиация Воздушных сил наносит воздушные удары по оккупантам
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Fаcebook

29 мая подразделения Вооруженных сил Украины уничтожали в украинском небе крылатые ракеты и беспилотники российских оккупантов. Об этом в Fаcebook проинформировало командование Вооруженных сил ВСУ.

"Противник несколько снизил ракетные обстрелы и авиационную активность вокруг украинских границ. В Сумской области истребители Воздушных сил Вооруженных сил Украины ликвидировали два вражеских БПЛА, еще три беспилотника поразили подразделения Сухопутных войск группировки Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Также, по данным командования Воздушных сил ВСУ, их зенитные подразделения уничтожили две крылатые ракеты на восточном направлении.

"Ударная авиация Воздушных сил наносит воздушные удары по оккупационным войскам в районе населенного пункта Долгенькое [Харьковской области]. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожают ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопления боевой бронированной техники и живую силу рашистов", – рассказали в ВСУ.

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/1170529287075254/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто вторглась на территорию Украины 24 февраля.

По состоянию на 29 мая потери оккупантов составили в Украине, по данным Генштаба ВСУ, около 30 150 человек личного состава, тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов и вертолетов, а также другая военная и боевая техника включительно с кораблями.

Активные бои ведутся преимущественно на Донбассе, где оккупанты пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Теги: Россия, Украина, война, самолет, оккупация, авиация, вертолет, вторжение, бронетехника, беспилотники, воздух, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, ракеты, бомбардировщики, Воздушные силы Украины, российские оккупанты
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