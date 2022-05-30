За сутки в небе Украины уничтожены семь объектов российских оккупантов – Воздушные силы ВСУ

"Противник несколько снизил ракетные обстрелы и авиационную активность вокруг украинских границ. В Сумской области истребители Воздушных сил Вооруженных сил Украины ликвидировали два вражеских БПЛА, еще три беспилотника поразили подразделения Сухопутных войск группировки Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Также, по данным командования Воздушных сил ВСУ, их зенитные подразделения уничтожили две крылатые ракеты на восточном направлении.

"Ударная авиация Воздушных сил наносит воздушные удары по оккупационным войскам в районе населенного пункта Долгенькое [Харьковской области]. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожают ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопления боевой бронированной техники и живую силу рашистов", – рассказали в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)