За сутки в небе Украины уничтожены семь объектов российских оккупантов – Воздушные силы ВСУ

"Противник несколько снизил ракетные обстрелы и авиационную активность вокруг украинских границ. В Сумской области истребители Воздушных сил Вооруженных сил Украины ликвидировали два вражеских БПЛА, еще три беспилотника поразили подразделения Сухопутных войск группировки Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Также, по данным командования Воздушных сил ВСУ, их зенитные подразделения уничтожили две крылатые ракеты на восточном направлении.
"Ударная авиация Воздушных сил наносит воздушные удары по оккупационным войскам в районе населенного пункта Долгенькое [Харьковской области]. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожают ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопления боевой бронированной техники и живую силу рашистов", – рассказали в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия открыто вторглась на территорию Украины 24 февраля.
По состоянию на 29 мая потери оккупантов составили в Украине, по данным Генштаба ВСУ, около 30 150 человек личного состава, тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов и вертолетов, а также другая военная и боевая техника включительно с кораблями.
Активные бои ведутся преимущественно на Донбассе, где оккупанты пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.