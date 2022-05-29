Ночью истребители воздушных сил ВСУ сбили две цели оккупантов над Сумской областью – глава ОВА

"Сегодня ночью авиация Воздушных сил работала в небе Сумской области. Наши истребители поразили две цели над Роменским районом", – говорится в сообщении.
Он отметил, что, вероятно, это были два беспилотника.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 29 мая потери оккупантов достигли около 30 150 человек личного состава, а также 207 самолетов, 174 вертолета, 504 беспилотника, 116 крылатых ракет и другое.