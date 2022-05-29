Ночью истребители воздушных сил ВСУ сбили две цели оккупантов над Сумской областью – глава ОВА

Украинские истребители ночью работали в небе над Сумской областью Фото: EPA (архив)

"Сегодня ночью авиация Воздушных сил работала в небе Сумской области. Наши истребители поразили две цели над Роменским районом", – говорится в сообщении.

Он отметил, что, вероятно, это были два беспилотника.

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