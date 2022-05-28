За сутки ВСУ сбили российский истребитель Су-35, вертолет Ка-52 и беспилотник – командование Воздушных сил

Су-35 из состава 23-го истребительного авиаполка восточного военного округа РФ был сит около 14.00 над Херсонской областью.

"Украинский МиГ-29 прикрывал группу самолетов ударной авиации – штурмовики Су-25 Воздушных сил ВСУ, которые наносили удары по вражеским войскам в Херсонской области. В результате этого авианалета уничтожена ротно-тактическая группа оккупантов с техникой и живой силой. На перехват украинских штурмовиков из аэродрома Бельбек [в оккупированном Крыму] вылетел российский истребитель Су-35. Собственно, в него и попал украинский МиГ-29. Перехваченный радиобмин свидетельствует о том, что российский пилот катапультировался, а вблизи Херсона прогремел характерный взрыв", – говорится в сообщении.

В Харьковской области военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады из ПЗРК "Перун" сбил боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

Беспилотник "Орлан 10" был уничтожен на Донецком направлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)