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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки ВСУ сбили российский истребитель Су-35, вертолет Ка-52 и беспилотник – командование Воздушных сил

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Российский самолет ВСУ сбили над Херсонской областью
Российский самолет ВСУ сбили над Херсонской областью
Фото: EPA (архив)

27 мая украинские военные сбили российский истребитель Су-35, вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан 10". Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Су-35 из состава 23-го истребительного авиаполка восточного военного округа РФ был сит около 14.00 над Херсонской областью.

"Украинский МиГ-29 прикрывал группу самолетов ударной авиации – штурмовики Су-25 Воздушных сил ВСУ, которые наносили удары по вражеским войскам в Херсонской области. В результате этого авианалета уничтожена ротно-тактическая группа оккупантов с техникой и живой силой. На перехват украинских штурмовиков из аэродрома Бельбек [в оккупированном Крыму] вылетел российский истребитель Су-35. Собственно, в него и попал украинский МиГ-29. Перехваченный радиобмин свидетельствует о том, что российский пилот катапультировался, а вблизи Херсона прогремел характерный взрыв", – говорится в сообщении.

В Харьковской области военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады из ПЗРК "Перун" сбил боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

Беспилотник "Орлан 10" был уничтожен на Донецком направлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/540684960844801/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией.

По состоянию на утро 27 мая потери российских оккупантов достигли около 29 750 военных, а также 1322 танка, 206 самолетов, 170 вертолетов и другое.

Теги: Россия, Украина, беспилотники, истребители, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Су-35
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