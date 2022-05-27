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ВОЙНА В УКРАИНЕ

27 мая на Донбассе ВСУ отбили восемь атак россиян, на пяти локациях бои продолжаются – штаб Объединенных сил

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На Донбассе продолжаются бои
На Донбассе продолжаются бои
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

27 мая по состоянию на 21.00 Вооруженные силы Украины отбили в Донецкой и Луганской областях восемь атак российских оккупантов. Об этом проинформировала группировка Объединенных сил в Facebook.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня восемь атак врага. На пяти локациях еще продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, за сутки на Донбассе были уничтожены пять российских танков, 10 единиц боевой бронированной техники, четыре вражеских автомобиля (один из них – с боекомплектом) и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/379294957559154

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Теги: автомобили, война, Донбасс, оккупация, танки, Вооруженные силы Украины, вторжение, беспилотники, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, война на Донбассе, российские оккупанты
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