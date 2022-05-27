27 мая на Донбассе ВСУ отбили восемь атак россиян, на пяти локациях бои продолжаются – штаб Объединенных сил

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня восемь атак врага. На пяти локациях еще продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, за сутки на Донбассе были уничтожены пять российских танков, 10 единиц боевой бронированной техники, четыре вражеских автомобиля (один из них – с боекомплектом) и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Война России против Украины. Главное (обновляется)