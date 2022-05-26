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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Моторола говорил, что яйца мне отрежет. А сам в лифте взорвался". На Донбассе погиб "киборг" Валерий Гонта

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Гонта участвовал в боях за Пески и донецкий аэропорт
Гонта участвовал в боях за Пески и донецкий аэропорт
Скриншот: hromadske / YouTube (архив)

На фронте на востоке Украины погиб военный Валерий Гонта, прошедший оборону донецкого аэропорта и бои на Светлодарской дуге. Об этом сообщил hromadske медик 14-й бригады, в которой служил Гонта.

"В районе трассы Бахмут – Лисичанск, где продолжаются активные бои, упал снаряд. Валерию Гонте раздробило таз – и он погиб через несколько минут", – говорится в новости. 

hromadske пишет, что Гонта еще в 2014 году пошел воевать на Донбасс. В военкомате его не приняли из-за состояния здоровья: в детстве он болел бронхиальной астмой. Тогда он пошел добровольцем в "Правый сектор" и в июле 2014 года оказался на фронте.

Гонта участвовал в боях за Пески и донецкий аэропорт. Он месяц провел на диспетчерской башне.

"[Боевик] Моторола со мной на связь выходил в аэропорту, бляха. Говорил, что яйца мне отрежет. А оказалось, в лифте сам взорвался. Не дорос до моих яиц", – рассказывал Гонта в интервью hromadske в 2016 году.

ВИДЕО
Видео: hromadske / YouTube

После боев за аэропорт Гонта подписал контракт и вступил в 1-й батальон 54-й бригады. Он участвовал в боях на Светлодарской дуге. Во время сражения смог вынести раненого бойца с позиций под артиллерийским огнем.

В конце 2016 года вернулся домой: без тяжелых ранений, но с сильной контузией. У него были проблемы со слухом, он продолжал лечение, рассказывал hromadske в начале 2021-го о проблемах ветеранов со здоровьем, подорванным окопами, поисками работы, бюрократией. 

Однако с начала полномасштабного вторжения Гонта снова ушел на фронт и служил в 14-й бригаде. У него остались жена и двое детей. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери среди украинских военнослужащих на 15 апреля, по словам президента Украины Владимира Зеленского, составляли 2,5–3 тыс. погибших и около 10 тыс. раненых

22 мая Зеленский сообщил, что на самых сложных участках на востоке страны сейчас "от 50 до 100 человек могут погибать".

Теги: Луганская область, Правый сектор, донецкий аэропорт, киборг, Моторола, киборги, война России против Украины, военнослужащий, погибшие
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