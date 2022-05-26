"Моторола говорил, что яйца мне отрежет. А сам в лифте взорвался". На Донбассе погиб "киборг" Валерий Гонта

"В районе трассы Бахмут – Лисичанск, где продолжаются активные бои, упал снаряд. Валерию Гонте раздробило таз – и он погиб через несколько минут", – говорится в новости.

hromadske пишет, что Гонта еще в 2014 году пошел воевать на Донбасс. В военкомате его не приняли из-за состояния здоровья: в детстве он болел бронхиальной астмой. Тогда он пошел добровольцем в "Правый сектор" и в июле 2014 года оказался на фронте.

Гонта участвовал в боях за Пески и донецкий аэропорт. Он месяц провел на диспетчерской башне.

"[Боевик] Моторола со мной на связь выходил в аэропорту, бляха. Говорил, что яйца мне отрежет. А оказалось, в лифте сам взорвался. Не дорос до моих яиц", – рассказывал Гонта в интервью hromadske в 2016 году.

ВИДЕО

Видео: hromadske / YouTube

После боев за аэропорт Гонта подписал контракт и вступил в 1-й батальон 54-й бригады. Он участвовал в боях на Светлодарской дуге. Во время сражения смог вынести раненого бойца с позиций под артиллерийским огнем.

В конце 2016 года вернулся домой: без тяжелых ранений, но с сильной контузией. У него были проблемы со слухом, он продолжал лечение, рассказывал hromadske в начале 2021-го о проблемах ветеранов со здоровьем, подорванным окопами, поисками работы, бюрократией.

Однако с начала полномасштабного вторжения Гонта снова ушел на фронт и служил в 14-й бригаде. У него остались жена и двое детей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)