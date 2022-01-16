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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дух людей крепче перекрытий ДАП – Зеленский в День памяти защитников Донецкого аэропорта

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Зеленский о "киборгах": Своим бесстрашием и несокрушимостью они показали всем нам, что бороться за свою землю нужно до конца
Зеленский о "киборгах": Своим бесстрашием и несокрушимостью они показали всем нам, что бороться за свою землю нужно до конца
Фото: president.gov.ua

16 января в Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта. Президент Владимир Зеленский написал в Facebook пост по этому поводу.

"Дни памяти защитников Донецкого аэропорта. Дни "киборгов", которые выстояли, несмотря ни на что. Дни людей, чей дух крепче, чем перекрытия терминалов ДАП. Своим бесстрашием и несокрушимостью они показали всем нам, что бороться за свою землю нужно до конца. Помним наших героев!" – написал глава государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2990013217915701

Контекст:

Донецкий аэропорт – место, где происходили одни из самых ожесточенных боев за время войны на Донбассе. Оборона аэропорта длилась 242 дня, участников обороны назвали за стойкость "киборгами". В ходе сражений были полностью разрушены все здания, оба терминала и башня управления. Украинские военные покинули аэропорт 22 января 2015 года.

По данным проекта "Книга памяти павших за Украину", за время обороны ДАП погибли 100 украинских бойцов, 440 военных были ранены, писала "Новинарня". Точное место гибели четверых бойцов, которые могли быть внесены в этот список, не удалось установить. Тела еще четверых солдат не были найдены.

Теги: донецкий аэропорт, киборги, Владимир Зеленский, ДАП, память
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