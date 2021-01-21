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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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До сих пор неизвестно, почему военное командование не приказало отойти из донецкого аэропорта 19 января. Это спасло бы большинство наших воинов

Для меня день памяти защитников донецкого аэропорта – это 21 января. Именно в этот день, после потери какой-либо возможности для сопротивления, российские подразделения захватили обломки обороны, тела погибших и немногих живых...

События 17–21 января невозможно отделить друг от друга.

17–18 января противник взял в плотную осаду последнее помещение обороны в новом терминале, несколько боевых машин прорвались с подкреплением только благодаря активным боевым действиям на флангах – подкрепление зашло во время боев за Иверский монастырь и поселок Спартак. Было понятно, что новый терминал полностью окружен, дальнейшее удержание позиций возможно только ценой потери. Окруженные это понимали, но продолжали держать оборону и отступать без приказа отказались.

19 января противник полностью перекрыл поставки и простреливал из соседних помещений подходы. Группа во главе с комбатом 90-го батальона Олегом Кузьминых вышла для усиления, но в плотном тумане попала на позиции противника в старом терминале – семь воинов погибло, восемь попали в плен.

20 января противник приблизился вплотную, занял помещение сверху и снизу последнего помещения обороны, и его уже не было чем отбросить назад. Российские саперы беспрепятственно установили взрывной заряд и подорвали последний зал, в котором держали оборону украинские воины. Большинство погибших в новом терминале – более 30 бойцов – погибли именно из-за этого взрыва.

20 января было совершено несколько попыток доставить помощь в новый терминал, но из-за полного окружения противником ни одна из этих попыток не была удачной, противник расстреливал всю технику, которая подходила к новому терминалу. Плотный туман не позволял ориентироваться, группа под командованием комвзвода разведки 81-й бригады Андрея Миронюка попала на позицию противника и была разбита, пять воинов погибло. Группа 95-й бригады попыталась прорваться, но еще на въезде в аэропорт попала на минное поле и под обстрел противника, погибло и пропало без вести трое воинов.

По имеющимся данным в настоящее время, 19–21 января при обороне нового терминала, при подрыве помещения и в плену погибло и пропало без вести 39 воинов из состава 80-й, 81-й десантно-штурмовых, 93-й механизированной бригады, 74-го разведбата.

При попытках прорыва к новому терминалу 19–20 января погибло и пропало без вести 18 воинов 79-й, 81-й, 95-й десантно-штурмовых, 57-й мотопехотной бригады.

До сих пор остается без ответов и никаких официальных выводов, почему, несмотря на критическую обстановку в новом терминале, военное командование не дало приказ на отход из терминала. Ведь 17 января сорвалась попытка занять Иверский монастырь, а 18 января сорвалась попытка занять поселок Спартак – это означало, что прикрыть с флангов подходы к новому терминалу не получилось. Значит, противник продолжает контролировать подходы и терминал фактически находится в окружении, пути снабжения простреливаются из всех видов оружия. Большинство из тех, кто вышел в тумане из нового терминала, даже раненные 20 января, смогли добраться до наших позиций на метеостанции – она была всего в 1,5 км от нового терминала. Нет сомнения, что приказ на отход 19 января после неудачного прорыва группы Кузьминых спас бы большинство защитников. В тумане они могли отойти незаметно. К сожалению, полководцы, которые командовали в то время, это не комментируют.

Резкую оценку дал только один офицер – комбат Кузьминых – после возвращения из плена. "Задача была как рискованной, так и непродуманной, с точки зрения тактики ее не должно было быть".

Оборона этих бетонных обломков на морозе без тепла, без воды, только с пехотным вооружением, под обстрелом из всех видов оружия, в условиях окружения навсегда останется образцом сопротивления и верности своим товарищам и военному приказу. Оборона нового терминала донецкого аэропорта – это образец боевого духа и желания биться до конца. Те, кто стоял насмерть, те, кто шел им на помощь в безнадежных условиях, показали пример осознанного самопожертвования. И это никогда не будет забыто.

Честь и слава украинским воинам. Их семьям и тем, кто тогда выжил и сейчас борется за свою жизнь, лечится, и сегодня нужна наша помощь.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, Украина, военные, Юрий Бутусов, донецкий аэропорт, война на Донбассе
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