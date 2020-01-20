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В Киеве почтили память защитников донецкого аэропорта. Фоторепортаж

Сегодня 19.35
Возле памятного колокола на территории Министерства обороны Украины 20 января почтили память защитников донецкого аэропорта. Фото опубликовал Офис президента Украины. В церемонии участвовали родственники погибших военных, президент Владимир Зеленский, министр обороны Андрей Загороднюк и другие.
Теги: Донецкая область, донецкий аэропорт, киборги, Владимир Зеленский, война в Украине, Андрей Загороднюк
 

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