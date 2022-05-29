29 мая на Донбассе украинские военные отбили 14 атак оккупантов, за неделю их было 76 – штаб Объединенных сил

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 14 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что за прошедшие сутки на Донбассе были уничтожены 11 боевых бронемашин оккупантов, две артиллерийские системы, 10 автомобилей, две крылатые ракеты Х-59МК и три высокоточных беспилотника типа "Куб".

"Всего за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 76 вражеских атак. Уничтожили 22 танка, одну единицу специальной техники, 17 артиллерийских систем, 67 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 28 единиц автомобильной техники (одна из них с боекомплектом). Подразделениями ПВО сбит вражеский многоцелевой вертолет Ка-52, три крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов", – рассказали в ВСУ.

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