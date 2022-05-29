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ВОЙНА В УКРАИНЕ

29 мая на Донбассе украинские военные отбили 14 атак оккупантов, за неделю их было 76 – штаб Объединенных сил

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На трех локациях на Донбассе продолжаются бои с оккупантами
На трех локациях на Донбассе продолжаются бои с оккупантами
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

В воскресенье, 29 мая, по состоянию на 21.00 Вооруженные силы Украины отбили в Донецкой и Луганской областях 14 атак российских оккупантов. Об этом проинформировала группировка Объединенных сил в Facebook.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 14 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что за прошедшие сутки на Донбассе были уничтожены 11 боевых бронемашин оккупантов, две артиллерийские системы, 10 автомобилей, две крылатые ракеты Х-59МК и три высокоточных беспилотника типа "Куб".

"Всего за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 76 вражеских атак. Уничтожили 22 танка, одну единицу специальной техники, 17 артиллерийских систем, 67 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 28 единиц автомобильной техники (одна из них с боекомплектом). Подразделениями ПВО сбит вражеский многоцелевой вертолет Ка-52, три крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов", – рассказали в ВСУ.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/380774250744558

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Теги: Россия, война, Донбасс, военные, оккупация, Вооруженные силы Украины, вертолет, ПВО, артиллерия, вторжение, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС, российские оккупанты
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