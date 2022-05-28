Журналисты "Радіо Свобода" попали под обстрел на Донбассе

"Леська получила легкие ранения. Царапины. Этот неровный бой со 152-миллиметровым снарядом машина выиграла. Тяжелые бои сейчас продолжаются на Донбассе, нелегко ныне близ Бахмута", – отметил он.
По словам журналиста, взрывная волна повредила лобовое стекло машины. Также по кузову прошлись осколки.
"Когда шлепнула ракета, я подумал что все, гайки машине. Нет. Выжила. Вынесла нас оттуда на скорости. Несемся дальше. Текст и видео о бое стараюсь подготовить как можно скорее", – добавил Кушнир.
Украинские и иностранные журналисты регулярно попадают под обстрелы оккупантов, освещая войну РФ против Украины. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко 4 мая сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибло 24 журналиста.