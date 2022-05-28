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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналисты "Радіо Свобода" попали под обстрел на Донбассе

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Кушнир показал повреждения, которые получила его машина во время обстрела
Кушнир показал повреждения, которые получила его машина во время обстрела
Фото: Marian Kushnir / Facebook

Журналисты "Радіо Свобода" сообщили, что попали под обстрел российских войск у Бахмута Донецкой области. Об этом 28 мая написал корреспондент "Радіо Свободи" Марьян Кушнир в Facebook.

"Леська получила легкие ранения. Царапины. Этот неровный бой со 152-миллиметровым снарядом машина выиграла. Тяжелые бои сейчас продолжаются на Донбассе, нелегко ныне близ Бахмута", – отметил он.

Фото: Marian Kushnir / Facebook
Фото: Marian Kushnir / Facebook

По словам журналиста, взрывная волна повредила лобовое стекло машины. Также по кузову прошлись осколки.

"Когда шлепнула ракета, я подумал что все, гайки машине. Нет. Выжила. Вынесла нас оттуда на скорости. Несемся дальше. Текст и видео о бое стараюсь подготовить как можно скорее", – добавил Кушнир.

Фото: Marian Kushnir / Facebook
Фото: Marian Kushnir / Facebook

Контекст:

Украинские и иностранные журналисты регулярно попадают под обстрелы оккупантов, освещая войну РФ против Украины. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко 4 мая сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибло 24 журналиста.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, Донецкая область, война, журналисты, обстрелы, война России против Украины, Бахмут
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