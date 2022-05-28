Журналисты "Радіо Свобода" попали под обстрел на Донбассе

Кушнир показал повреждения, которые получила его машина во время обстрела Фото: Marian Kushnir / Facebook

"Леська получила легкие ранения. Царапины. Этот неровный бой со 152-миллиметровым снарядом машина выиграла. Тяжелые бои сейчас продолжаются на Донбассе, нелегко ныне близ Бахмута", – отметил он.

Фото: Marian Kushnir / Facebook

По словам журналиста, взрывная волна повредила лобовое стекло машины. Также по кузову прошлись осколки.

"Когда шлепнула ракета, я подумал что все, гайки машине. Нет. Выжила. Вынесла нас оттуда на скорости. Несемся дальше. Текст и видео о бое стараюсь подготовить как можно скорее", – добавил Кушнир.

Фото: Marian Kushnir / Facebook