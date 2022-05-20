В ОБСЕ заявили, что Россия сознательно блокирует свободу слова в Украине, атакуя журналистов

Томиленко 4 мая сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибло 24 журналиста Фото: depositphotos.com

По ее словам, основная цель российских оккупантов – заблокировать доступ к объективной информации о ситуации в Украине.

Как подчеркнула Рибейро, российские захватчики похищают, применяют насилие и убивают журналистов в Украине из-за их профессиональной деятельности.

В отчете представительницы ОБСЕ говорится о незаконном задержании и исчезновении 21 журналиста и активиста.

В частности, украинского переводчика Radio France россияне девять дней держали в холодном погребе, избивали железным прутом и прикладами, пытали током, лишали еды на 48 часов и имитировали казнь.

Рибейро выразила соболезнования родственникам погибших в Украине журналистов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)